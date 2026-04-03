آبل تطرح بناء جديدا من iOS 26.5 بيتا 1 لهواتف آيفون

أعلنت منصة 9to5Mac أن آبل أصدرت بناءً جديدًا (New build) من الإصدار التجريبي الأول iOS 26.5 Beta 1 لهواتف آيفون، بعد أيام من الإطلاق الأول للنسخة نفسها للمطورين.

وأوضحت المنصة أن التحديث يظل في إطار النسخة التجريبية الموجّهة للمطورين، تمهيدًا لطرح نسخة تجريبية عامة خلال الأيام أو الأسابيع المقبلة، دون الإعلان عن تغييرات كبرى في واجهة المستخدم مقارنة بالبناء الأول.

تحسينات تحت الغطاء وتحديث للمودم

أوضحت 9to5Mac وتقارير تقنية موازية أن البناء الجديد من iOS 26.5 Beta 1 يركّز في الأساس على إصلاحات خلفية وتحسينات في الاستقرار، مع الإشارة إلى وجود تحديث في برنامج المودم المسئول عن الاتصال الخلوي على هواتف مثل iPhone 17 Pro و17 Pro Max.

وأشارت مراجعات مبكرة للنسخة التجريبية إلى أن تحديث المودم ينتقل من إصدار 1.55.04 إلى 1.60.00 على بعض الطرازات، في محاولة لتحسين جودة الاتصال بالشبكات وحل مشكلات متفرقة أبلغ عنها مستخدمون في إصدارات سابقة من iOS 26.

أكدت هذه المراجعات أن التحديث لا يحمل حتى الآن أي من المزايا الكبرى المرتبطة بترقية سيري أو حزمة Apple Intelligence المعتمدة على نماذج Gemini، والتي ما زالت مرشحة للظهور لأول مرة مع iOS 27 وليس ضمن سلسلة 26.5.

مزايا iOS 26.5 بيتا 1 التي يجري اختبارها

أشارت 9to5Mac في تقرير منفصل إلى أن iOS 26.5 Beta 1 يتضمن بالفعل عددًا من التغييرات والاختبارات الجارية، حتى وإن لم تُضف إليها مزايا جديدة في البناء الأخير، من بينها استمرار اختبار التشفير التام (End-to-end encryption) لرسائل RCS داخل تطبيق الرسائل.

وأوضحت المنصة أن أبل أعادت تفعيل هذا الخيار في ملاحظات النسخة التجريبية، بعد أن كانت قد أشارت سابقًا إلى أنه سيصل في "تحديث فرعي لاحق" من سلسلة iOS 26، ما يرجّح إمكانية ظهوره فعليًا مع الإصدار النهائي 26.5 إذا سارت الاختبارات كما هو مخطط.

أكد التقرير أن التحديث يضيف كذلك تحسينات صغيرة أخرى، مثل جعل توصيل لوحات مفاتيح ماجيك كيبورد أو فأرة ماجيك ماوس أو لوحة تراك باد بالآيفون عبر الكابل يؤدي إلى استمرار الاتصال عبر البلوتوث تلقائيًا بعد فصل الكابل، إلى جانب لوحة مفاتيح جديدة للغة Inuktitut وبعض التلميحات لوضع "عام المراجعة" داخل تطبيق Apple Books مع شارات وملصقات مرتبطة بنشاط القراءة خلال 2026.

تركيز على خرائط آبل والإعلانات المحلية

أوضحت تقارير نقلتها مواقع مثل Business Standard اعتمادًا على تحليل 9to5Mac أن الكود الداخلي في iOS 26.5 يشير أيضًا إلى تغييرات على مستوى تطبيق الخرائط Apple Maps، من بينها إتاحة مساحة أكبر لما يسمى "المواقع المقترحة" (Suggested Places) وربطها بسلوك البحث وموقع المستخدم.

وأشارت هذه التحليلات إلى أن هذه التعديلات قد تمهّد لدعم إعلانات محلية داخل الخرائط في بعض الأسواق، بحيث تظهر منشآت أو مطاعم ضمن نتائج البحث المدفوعة بجانب النتائج العادية، مع الحفاظ على العلامات الفارقة بين المحتوى الإعلاني والاقتراحات العادية.

أكدت التقارير أن هذه الوظائف لا تزال تحت الاختبار في النسخة التجريبية الحالية، وقد لا تصل إلى جميع الدول أو جميع المستخدمين في الإصدار الأول من iOS 26.5، كما أن أبل لم تعلن رسميًا بعد عن تفاصيل نهائية تخص الإعلانات داخل تطبيق الخرائط.

ما الذي تعنيه هذه النسخة لمستخدمي التجربة؟

أشارت مراجعات مبكرة للنسخة التجريبية إلى أن iOS 26.5 Beta 1، في بنيتها الأولى والبناء الجديد معًا، يُعد "تحديثًا انتقاليًا كلاسيكيًا" يركّز على تحسين الأداء ومعالجة بعض الأخطاء وإضافة مزايا صغيرة، أكثر من كونه إصدارًا يحمل تغييرات جذرية للمستخدم النهائي.

وأوضحت هذه المراجعات أن أداء النظام واستجابة الواجهة وعمر البطارية يبدون مستقرين حتى الآن على معظم أجهزة الآيفون المدعومة، مع تحذير المعتاد من تركيب النسخ التجريبية على الأجهزة الأساسية للمستخدمين العاديين بسبب احتمال وجود أخطاء غير مكتشفة بعد.

أكدت 9to5Mac في النهاية أن الأنظار تظل متجهة في الأساس إلى ما سيقدمه iOS 27 من قفزات في سيري والذكاء الاصطناعي، بينما يُنظر إلى iOS 26.5 كبناء تراكمي مهم لإغلاق ثغرات، وتحسين الاتصال، وتجهيز بعض الوظائف الفرعية قبل الانتقال إلى الجيل التالي من نظام تشغيل آيفون.