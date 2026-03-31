حالة من الجدل.. ما حقيقة صور الأجسام المضيئة في سماء مصر؟
تعطيل الدراسة في المدارس غداً و بعد غد.. هل حسمت التعليم قرارها؟
علي جمعة يوضح صيغة استغفار نبوية لتفريج الهموم وسعة الرزق
للمرة الرابعة.. تركيا ⁠تعلن إسقاط صاروخ ‌باليستي إيراني
مصر وإسبانيا.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 31 - 3 - 2026 والقنوات الناقلة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن مقتل 4 من جنوده في لبنان
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 31-3-2026
تحدث بغرور.. فرج عامر يكشف عن تصريحات يامين لامال قبل مواجهة مصر
شيكو بانزا يفاجئ زوجته بهدية مميزة احتفالًا بحملها في طفله
مسئول أمريكي: نفذنا غارة جوية واسعة على مستودع ذخيرة كبير في أصفهان
جولي بين الحياة والموت.. رحلة 20 عامًا من الألم تنتهي بنداء عاجل لزراعة قلب
جامعة القاهرة تُعزز ريادتها كأكثر الجامعات المصرية انفتاحًا دوليًا في تصنيف THE 2026
تكنولوجيا وسيارات

سيري يتحول لتطبيق مستقل في iOS 27 .. آبل تستعد لأشهر تطبيقات الآيفون المقبلة

احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Mac أن نظام iOS 27 المرتقب سيضيف تطبيقًا مستقلاً جديدًا للمساعد الصوتي سيري، في خطوة يعتقد محللون أنها قد تجعل هذا التطبيق واحدًا من أكثر تطبيقات الآيفون استخدامًا منذ طرحه. 

وأوضحت المنصة أن سيري، الذي كان طوال السنوات الماضية مجرد واجهة منبثقة تُستدعى بزر أو أمر صوتي، سيتحوّل في iOS 27 إلى تطبيق دردشة كامل يشبه تطبيق الرسائل، مع واجهة محادثة واضحة وسجل دائم للأسئلة والأجوبة.

من مساعد صوتي إلى روبوت دردشة

أشارت 9to5Mac، نقلًا عن تقرير الصحفي مارك جورمان في بلومبرغ، إلى أن آبل تعيد تصميم سيري ليعمل كروبوت دردشة ذكي أقرب إلى تطبيقات الذكاء الاصطناعي المنتشرة حاليًا، بدل الاعتماد فقط على الأوامر الصوتية القصيرة كما هو الحال في النسخ الحالية. 

وأوضحت التقارير أن التطبيق الجديد سيسمح للمستخدم بالتواصل مع سيري بالنص أو بالصوت داخل واجهة واحدة، مع إمكانية العودة إلى المحادثات السابقة ومتابعة نفس الموضوع في أكثر من جلسة، تمامًا كما يحدث مع تطبيقات مثل ChatGPT وGemini.

أكدت التسريبات أن سيري سيستفيد من بيانات المستخدم المخزّنة بشكل آمن على الجهاز، مثل الرسائل، والبريد، والملاحظات، والتقويم، لتنفيذ أوامر مركّبة، مثل: "رتب لي اجتماعًا مع فلان الأسبوع الجاي وابعثله ملخص آخر إيميل بينّا"، مع فهم السياق دون حاجة لشرح طويل في كل مرة.

تكامل عميق مع Gemini و«Apple Intelligence»

أوضحت 9to5Mac أن تطبيق سيري الجديد يأتي كجزء من خطة أوسع لدى آبل لإطلاق حزمة مميزات تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحت مظلة "Apple Intelligence"، مع الاعتماد على نماذج Gemini من جوجل في الخلفية وفق الاتفاق المعلن بين الشركتين. 

وأشارت المنصة إلى أن كثيرًا من القدرات التي تم تأجيلها من دورات iOS السابقة، مثل الفهم الأفضل للمحتوى الظاهر على الشاشة وتنفيذ سلاسل مهام داخل التطبيقات، سيجري دمجها في تجربة سيري الجديدة، لكن البداية القوية ستظهر بشكل أوضح مع iOS 27.

أكدت التقارير أن التطبيق المستقل سيوفر واجهة مألوفة لمستخدمي iOS، تشبه إلى حد كبير تطبيق الرسائل، مع فقاعات محادثة وجانب أيمن للمستخدم وآخر لردود سيري، ما يسهل على المستخدم العادي التفاعل مع الذكاء الاصطناعي دون الشعور بأنه يتعامل مع تقنية معقدة.

لماذا قد يصبح تطبيق سيري من الأشهر على الإطلاق؟

أشارت 9to5Mac إلى أن تطبيقات روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي تتصدر بالفعل قوائم الأكثر تحميلًا في متجر التطبيقات، وهو ما يجعل إطلاق تطبيق سيري جديد، مثبت مسبقًا على كل أجهزة iOS 27 وبواجهة سهلة، مرشحًا لاحتلال واجهة استخدام المستخدمين سريعًا. 

وأوضحت المنصة أن الفارق هنا هو أن سيري لن يكون مجرد تطبيق إضافي، بل جزءًا مدمجًا من النظام قادرًا على التحكم في الإعدادات وفتح التطبيقات وتنفيذ الأوامر المعقدة باستخدام نفس واجهة الدردشة التي يستخدمها المستخدم للسؤال عن الطقس أو ترجمة جملة أو تلخيص مقال.

أكد كاتب التقرير في 9to5Mac أن الجمع بين وجود التطبيق بشكل افتراضي على الشاشة الرئيسية، وتكامله العميق مع باقي تطبيقات آبل، وطبيعة الذكاء الاصطناعي التي اعتاد عليها المستخدمون مؤخرًا، كلها عناصر تجعله مرشحًا لأن يكون من أكثر تطبيقات آبل استخدامًا بعد إطلاق iOS 27، بشرط أن تفي آبل بوعودها فيما يخص جودة الذكاء الاصطناعي والاستجابة الطبيعية لطلبات المستخدم.

متى نرى التطبيق على الآيفون؟

أشارت 9to5Mac إلى أن آبل ستكشف رسميًا عن iOS 27 خلال مؤتمر المطورين السنوي WWDC 2026 في يونيو، مع طرح النسخة التجريبية الأولى للمطورين ثم النسخ التجريبية العامة بعدها بفترة قصيرة. 

وأوضحت المنصة أن تطبيق سيري المستقل يخضع حاليًا لاختبارات داخلية على الآيفون والآيباد وأجهزة ماك، ما يزيد من احتمالية ظهوره ضمن الإصدار التجريبي المبكر للنظام، على أن يصل في شكله النهائي مع الإطلاق الرسمي لنسخة iOS 27 في خريف هذا العام إلى مستخدمي iPhone 17 والأجيال الأحدث المدعومة.

تسلا Model Y L الكهربائية الجديدة تنطلق رسميًا في الأسواق

طرح روكس أداماس الجديدة كليًا في مصر لأول مرة رسميًا.. أسعار ومواصفات

أوروبا تعيد توجيه مصانعها.. من السيارات إلى الصناعات العسكرية تحت ضغط الأزمات

اعتذار في "بيت الفن".. كواليس التحقيق مع أحمد عبد الله محمود بسبب رشدي أباظة

