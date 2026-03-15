تكنولوجيا وسيارات

iOS 27 لن يقدم تغييرات كبيرة لتصميم Liquid Glass في الآيفون

iOS 27
iOS 27
احمد الشريف

كشفت منصة 9to5Mac ، أن نظام iOS 27 المرتقب لن يشهد أي تغييرات جذرية في واجهة Liquid Glass الجديدة التي قدّمتها آبل مع iOS 26، وذلك استنادًا إلى تقرير حديث من صحيفة Bloomberg ورسائل داخلية عن النسخ التجريبية الحالية للنظام. 

وأوضحت المنصة ، أن تصميم Liquid Glass، الذي يعتمد على طبقات شفافة وتأثيرات زجاجية متحركة في القوائم والعناصر، سيظل هو الأساس في واجهة الآيفون خلال العام المقبل، رغم الجدل الكبير الذي أثاره بين المستخدمين منذ إطلاقه في صيف 2025.

تركيز iOS 27 على الاستقرار والذكاء الاصطناعي 

أشارت 9to5Mac إلى أن أولوية آبل في iOS 27، وفقًا للتسريبات الحالية، تتمثل في تحسين الأداء ومعالجة الأخطاء وتعزيز مزايا الذكاء الاصطناعي على مستوى النظام، بدل الدخول في جولة جديدة من إعادة تصميم كاملة لواجهة المستخدم.

أوضحت التقارير أن الشركة تعمل على تطوير نسخة جديدة من المساعد الصوتي Siri تعتمد على تقنيات "شات بوت" متقدمة، إلى جانب تحسينات في استجابة النظام واستهلاك الطاقة، بينما تُصنَّف تغييرات الواجهة على أنها "تعديلات بسيطة" وليست إعادة تصميم شاملة كما حدث مع Liquid Glass في iOS 26.

تعديلات طفيفة على Liquid Glass بدل إعادة تصميم كاملة

أكدت تقارير نقلتها 9to5Mac عن مصادر قريبة من تطوير النظام أن iOS 27 قد يجلب بعض التعديلات المحدودة على واجهة Liquid Glass، مثل تحسينات على شريط التحكم في درجة الشفافية وبعض عناصر النظام، لكن من دون تغيير الفلسفة البصرية الأساسية للتصميم. 

أوضحت صحيفة Bloomberg، عبر النشرة الإخبارية للصحفي مارك غورمان، أن النسخ الداخلية الحالية من iOS 27 وmacOS 27 لا تظهر فيها أي تغييرات رئيسية على أسلوب الواجهة الزجاجية، وهو ما يشير إلى أن آبل تعتبر Liquid Glass الآن خطًا تصميميًا طويل الأمد وليس تجربة عابرة.

خلفية الانتقادات وخطوات آبل للتخفيف من حدة تأثير التصميم

ذكرت تقارير سابقة، استعرضتها 9to5Mac ووسائل أخرى، أن آبل واجهت انتقادات واسعة بعد الكشف عن Liquid Glass، خصوصًا فيما يتعلق بصعوبة قراءة النصوص وتداخل العناصر بسبب الشفافية العالية في بعض الشاشات. 

أوضحت مواقع تقنية مثل TechCrunch وTechlicious أن الشركة استجابت جزئيًا عبر تحديثات iOS 26.1 وiOS 26.2، حيث أضافت منزلقًا للتحكم في مستوى شفافية Liquid Glass على مستوى النظام، ثم قدّمت لاحقًا خيار ضبط شفافية ساعة شاشة القفل بشكل مستقل، بما يسمح للمستخدمين بتقليل "زجاجية" بعض العناصر دون تعطيل التصميم بالكامل.

أكدت هذه التقارير أن هذه التعديلات تعكس اتجاه آبل إلى معالجة الملاحظات بطريقة تدريجية من خلال خيارات تخصيص إضافية، بدل التراجع الكامل عن التصميم أو العودة إلى واجهة شبيهة بإصدارات iOS 18 وما قبلها، وهو ما يتسق مع ما تكشفه التسريبات الحالية عن iOS 27.

Liquid Glass يصبح جزءًا ثابتًا من هوية واجهة آبل

أشارت 9to5Mac إلى أن تصميم Liquid Glass لم يعد مقتصرًا على iOS، بل امتد إلى أنظمة أخرى مثل macOS وiPadOS، ما يعزز الفكرة القائلة إن آبل تتجه لتوحيد هوية واجهة أجهزتها حول هذا الأسلوب البصري الشفاف والمتدرج.

أوضحت تقارير مكملة أن استمرار Liquid Glass في iOS 27 مع تعديلات طفيفة فقط يعني أن المستخدمين الراغبين في التخلص الكامل من هذا الأسلوب لن يحصلوا على "واجهة بديلة" جاهزة من آبل في الوقت الحالي، بل سيعتمدون على خيارات التخصيص القائمة مثل التحكم في الشفافية واستخدام إعدادات إمكانية الوصول لتقليل المؤثرات البصرية قدر الإمكان.

