iOS 27 يركز على إصلاح الأخطاء وتحسين الأداء بدلاً من المزايا الكبيرة

كشفت منصة MacRumors أن أبل تستعد للكشف عن نظام iOS 27 خلال مؤتمر المطورين العالميين WWDC 2026، مع التركيز هذا العام على تحسين الأداء العام للنظام وإصلاح الأخطاء وإدخال تعديلات بسيطة على التصميم، وذلك نقلًا عن تقرير للصحفي مارك جورمان في نشرة “Power On” على بلومبرغ.

سيري جديدة أكثر تخصيصًا بواجهة شبيهة بالدردشة

أوضحت MacRumors أن iOS 27 سيقدم نسخة أكثر تخصيصًا من المساعد الصوتي سيري، مع واجهة استخدام تشبه تطبيقات الدردشة، بحيث يتفاعل المساعد مع المستخدم في شكل محادثة متواصلة، مستفيدًا من مزايا منظومة Apple Intelligence التي تطورها أبل كطبقة ذكاء اصطناعي مدمجة في النظام.

تحسينات Apple Intelligence

أشارت المنصة إلى أن أبل تخطط لتقديم المزيد من تحسينات Apple Intelligence في iOS 27، لكن دون إضافة عدد كبير من المزايا الظاهرة للمستخدم، حيث يتجه التركيز الأكبر إلى جعل النظام أسرع وأكثر استقرارًا، مع تحسينات في طريقة عمل المزايا الحالية بدل طرح تغييرات جذرية جديدة.

أنظمة أبل الجديدة

أكد التقرير أن أبل ستعرض في WWDC 2026 نسخًا تجريبية أولى من iOS 27 وأنظمة أخرى لأجهزة ماك وساعة أبل، على أن تطرح هذه النسخ للمطورين مباشرة بعد انتهاء الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، ثم تصدر النسخ النهائية لعامة المستخدمين في الخريف كالمعتاد مع الجيل الجديد من هواتف آيفون.