بعد نشر الواقعة على صدى البلد.. القبض على الطفل المتهم بإصابة جارته بالغربية
وزير التعليم: الوزارة تعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية
زلزال بوشهر يتصدر المشهد.. 461 هزة أرضية تضرب إيران خلال أسبوع واحد فقط
7 آلاف وجبة يوميا و37 درسا.. الجامع الأزهر يوضح خطته خلال رمضان
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
برلمان

مايا مرسي: أقترح فرض غرامات على المنصات المخالفة لضوابط استخدام الأطفال للتكنولوجيا

وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي
وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي
ماجدة بدوى

حذرت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي من إساءة استخدام الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي، وقالت إن نسبة تركيز الطفل أصبحت 8 ثوان فقط. 

وقالت "يصبح هناك مشكلة عند وزير التعليم حتى يستطيع الطفل يركز في حصة مدتها 45 دقيقة"، موضحة "انخفض معدل تركيز الأطفال 30% عن الأعوام السابقة".

وأضافت مرسي خلال كلمتها في جلسة الاستماع التي تقعدها لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب إن "6 من كل 10 أطفال يحاورون رغباء عبر الإنترنت".

وأشارت إلى تواصل أحد المنصات معها بعد كتابة الوزيرة منشور بشأن المقاطع المخلة، ولفتت إلى أن المنصة أبلغتها بحذف 2.9 مليون فيديو. 

وتساءلت "هل المنصة حذفت بقية الفيديوهات المخلة؟"، مطالبة بتقرير بعدد الفيديوهات التي تم حذفها بعد الربع الأول من 2025. 

وشددت مرسي على أن الفضاء الإلكتروني غير آمن للأطفال، مشيرة إلى أن مصر فتحت هذا الملف منذ خمس سنوات في الأمم المتحدة. 

وأضافت "في الحوارات التي خضناها على مدار السنوات السابقة، قدمت بعض الدولة مقترحات أن المسؤولية الجنائية لا تقع فقط على الشركة، لكن المسؤول في الدولة فعلى من نطبق القانون"، موضحة "بعض الدولة وضعت الفلسفة الخاصة فرضت عقوبات على كبار المديرين والماصب التنفيذية اذا امتنعت مؤسساتهم مرارًا وتكرارًا عن الامتثال للقانون". 

كما أوضحت أن بعض الدول وضعت معايير إما يجري تطبيقها في الدولة أو تخرج المنصات من السوق في هذه الدولة. وطالبت بوضع غرامات على الشركات المخالفة، ويجري توجيه هذه الغرامات لقطاعي التعليم والصحة في مصر.

واقترحت أن يتضمن التشريع الجديد لضبط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي للاطفال فرض غرامات من ٢ إلى ٤ % من الإيرادات العالمية على المنصات المخالفة تذهب لصندوق خاص بالتعليم والصحة.

وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي معدل تركيز الأطفال

