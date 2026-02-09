رئيس الوزراء يشهد مراسم إطلاق مشروع أبراج ومارينا المونت جلالة

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء ، بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، مراسم إطلاق مشروع "أبراج ومارينا المونت جلالة" ضمن رؤية الدولة لتنمية منطقة البحر الأحمر، وزيادة الفرص الاستثمارية بها.

ويشهد رئيس الوزراء توقيع عدد من اتفاقيات التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مجموعة من كبريات الشركات العالمية في مجالات التخطيط العمراني والتشغيل الفندقي والاستدامة.

يأتي المشروع ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاقتصادية التي تتمتع بها منطقة البحر الأحمر، بما يواكب خطط التنمية الشاملة.