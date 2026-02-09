قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بوشهر يتصدر المشهد.. 461 هزة أرضية تضرب إيران خلال أسبوع واحد فقط
7 آلاف وجبة يوميا و37 درسا.. الجامع الأزهر يوضح خطته خلال رمضان
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

لفتح آفاق جديدة للتكامل.. زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة المغربية إلى مصر غدا

زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة المغربية لمصر
زيارة مرتقبة لرئيس الحكومة المغربية لمصر
ولاء عبد الكريم

أكد نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي، أن الزيارة المرتقبة لعزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، إلى مصر يومي 10 و11 فبراير 2026، تمثل محطة مفصلية في مسار العلاقات الاقتصادية بين البلدين، خاصة مع انعقاد الدورة الأولى للجنة التنسيق والمتابعة برئاسة رئيسي حكومتي مصر والمغرب، وبمشاركة عدد من الوزراء المعنيين بالاستثمار والاقتصاد والصناعة.

وأشار أبو إسماعيل إلى أن العلاقات المصرية المغربية تتمتع بعمق استراتيجي كبير، غير أن إمكاناتها لم تُستغل بعد بالشكل الأمثل، مشددًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب شراكات قائمة على التكامل وليس التنافس، للاستفادة من حجم السوق المصري الذي يتجاوز 100 مليون نسمة، والموقع الاستراتيجي للمغرب بالقرب من أوروبا وأسواق غرب إفريقيا، بما يتيح استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز سلاسل القيمة المشتركة.

وأوضح رئيس مجلس الأعمال أن الزيارة ستشهد توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تشمل التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، بالإضافة إلى مذكرة تعاون بين مينائي الإسكندرية وطنجة، وبروتوكول صناعي يعكس أولوية الملف الاقتصادي ضمن أجندة الزيارة.

وأكد أبو إسماعيل أن القطاع الخاص يشكل القاطرة الأساسية للتعاون، مع فرص واعدة في قطاعات السيارات، الصناعات التحويلية، المنسوجات، والصناعات الغذائية، لافتًا إلى الاستثمارات المصرية الأخيرة بالمغرب والتي تجاوزت 520 مليون دولار في مجالات السياحة والنقل والصناعات الغذائية.

وأكد أهمية الاستفادة من التجربة المغربية في صناعة السيارات لتعزيز التكامل الصناعي وسلاسل القيمة المضافة إقليميًا، مع استكشاف فرص أوسع في الأسواق الأفريقية لتعظيم العائد الاقتصادي للطرفين.

مجلس الأعمال المصري المغربي العلاقات المصرية المغربية مصر والمغرب الاستثمارات الأجنبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

جانب من توقيع الاتفاقية

العمل توقع بروتوكول تعاون لدعم الكوادر البشرية وتقديم منح دراسية تصل إلى 45%

وزير

وزير الاتصالات: هدفنا تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بشكل ميسر للمواطنين

«التأمينات حقك.. متفرطيش فيه» ندوات توعوية للمجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية

«التأمينات حقك.. متفرطيش فيه» ندوات توعوية للمجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية

بالصور

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد