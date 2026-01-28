سفير مصر بالمغرب: علاقات القاهرة والرباط تاريخية ومتجذرة في عمق الحضارة

أكد سفير مصر لدى الممكلة المغربية السفير أحمد نهاد عبد اللطيف، أن مصر والمغرب تربطهما علاقات عميقة وتاريخية تضرب بجذورها في عمق التاريخ، وتشمل مختلف المجالات .

وأكد السفير أحمد نهاد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاءـ بمناسبة افتتاح الملتقى الثقافي المصري المغربي بمكتبة الإسكندرية - حرص القيادة السياسية في البلدين الصديقين على تطوير العلاقات في مختلف المجالات، وأوجه التعاون والتبادل الثقافي والمعرفي الذي يعزز جسور التواصل الاستراتيجي الفعال والممتدد.

وأضاف أن البعد الثقافي بين البلدين الصديقين وشعبي مصر والمغرب له خصوصية فريدة، ويمثل ركيزة عامة وفريدة للتعاون والتبادل المؤثر وبشكل قوي ناعمة تربط بين الجانبين من خلال أواصر قوية ومتينة؛ بما يشكل ذاكرة مشتركة، مشيدا بفعاليات الملتقي الثقافي المصري المغربي ودوره في تعزيز أواصر الترابط الثقافي بين الجانبين.

وكشف عن إقامة المعرض الجماعي "حوار تحت الخيمة"، والذي تنظمه سفارة مصر بالمغرب، بالتعاون مع جاليري عبلة أبابو بالرباط غدا الخميس، مؤكدا على الدور الذي تلعبه الثقافة والفنون في تعزيز التواصل والتفاهم بين الشعوب.

وأوضح أن المعرض يركز على دور الخيمة؛ كمجال للقاء، ولنقل المعرفة وللإبداع مع إبراز أوجه التواصل بين الثقافتين المصرية والمغربية وحرفهما التقليدية ويعرض فن "الخيامية"، الذي يمثل تقليدا مصريا عريقا قائما على تطريز قطع نسيجية زخرفية تخاط يدويا لصناعة الخيام، ويجد هذا التراث العريق صدى واضحاً في الفنون النسيجية المغربية وبين الأصالة والإبداع المعاصر تخاطب الأعمال المعروضة مسائل مثل الذاكرة ونقل الحرف بين الأجيال، وإعادة ابتكارها.

وأشاد بالدور المحوري الذي تضطلع به مكتبة الإسكندرية على الساحات الثقافية المصرية والعربية والدولية، موجهًا الشكر إلى مجتمع "أصيلة" الشبابي المتوسطي، مشيرًا إلى مشاركته الشخصية في موسم أصيلة الثقافي خلال سبتمبر الماضي، ولمس حيوية تلك المنصة الثقافية.

وأشاد بدور المفكر المغربي ووزير الخارجية الأسبق الراحل محمد بن عيسى، مؤسس منتدى أصيلة، الذي كانت له علاقات خاصة بمصر ومكتبة الإسكندرية، مؤكدًا أهمية البعد الثقافي في العلاقات بين مصر والمغرب، وحرص قيادي البلدين على تطوير التعاون في المجالات كافة.

وقال إن مصر والمغرب يؤمنان بدور الثقافة كأداة للتنمية، موضحًا أن الحراك الثقافي الكبير في المغرب منذ توليه منصبه بما في ذلك تعدد المهرجانات والمؤسسات الثقافية وحركة المتاحف؛ مما يخلق فرصًا للتعاون مع الساحة الثقافية المصرية، وأن تركيز الملتقى على دور الشباب يعتبر إسهامًا كبيرًا في تعزيز العلاقات.

وأشاد بالتبادل الشبابي بين البلدين، مشيرًا إلى برنامج تبادل بين وزارتي الشباب، حيث زارت مجموعة كبيرة من الشباب المصري المغرب ومجموعة كبيرة من الشباب المغربي مصر العام الماضي، ومسلطًا الضوء على الجهود الدبلوماسية الثقافية مثل زيارة وزير الثقافة المصري للمغرب مرتين العام الماضي وحضوره معرض الرباط الدولي للكتاب.

وتحدث عن المركز الثقافي المصري في الرباط وعن الجهود المبذولة هناك، كما قام بإعطاء نبذه عن بعض الفعاليات التي قامت بها السفارة في المغرب، مثل إعادة بث افتتاح المتحف المصري الكبير في الرباط، وعرض فيلم عن أم كلثوم، وحفل موسيقي لذكري فريد الأطرش .

وعرض ثلاث مجالات مقترحة للتركيز عليها في التعاون المستقبلي بين البلدين: "الذكاء الاصطناعي والبيئة الرقمية وتأثيرهما على العمل الثقافي، وتبادل التجارب بين الشباب في هذا المجال"، و"تسهيل وتنمية النشاط والتبادل الثقافي المباشر بين المبدعين المصريين والمغاربة لخلق مشاريع مشتركة"، و"الحرف والصناعات التقليدية كتراث، وتبادل الخبرات في مجال حماية هذا التراث وإعادة إنتاجه بشكل مبتكر من قبل الشباب المبدعين".