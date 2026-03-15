اتحاد تنس الطاولة يعلن نظام اختيار منتخب مصر استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا 2026

عقدت لجنة الفرق القومية في الاتحاد المصري لتنس الطاولة اجتماعا مهما لمناقشة خطة إعداد المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، حيث تم الاتفاق على آلية اختيار عناصر منتخب مصر لتنس الطاولة المقرر مشاركته في بطولة شمال أفريقيا 2026، التي تستضيفها ليبيا خلال شهر أبريل المقبل.

وجاء الاجتماع في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد على تطوير منظومة المنتخبات القومية لتنس الطاولة وتهيئة اللاعبين للمنافسات القارية والدولية، بما يحقق أفضل النتائج ويعزز مكانة منتخب مصر لتنس الطاولة على المستوى الأفريقي.

قررت لجنة الفرق القومية اعتماد نظام واضح لاختيار لاعبي منتخب مصر لتنس الطاولة المشاركين في بطولة شمال أفريقيا 2026، حيث سيتم تحديد العناصر وفق معيارين رئيسين،

60% وفقًا للتصنيف المحلي ,40% وفقًا للتصنيف الدولي

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين الأداء المحلي للاعبين وخبراتهم الدولية، بما يضمن اختيار أفضل العناصر القادرة على تمثيل منتخب مصر لتنس الطاولة بصورة قوية في البطولة المرتقبة.

كما تقرر اختيار اللاعبين واللاعبات فور انتهاء منافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للرجال والسيدات، التي تقام داخل نادي اتحاد الشرطة الرياضي خلال الفترة من 2 إلى 7 مارس 2026، حيث سيتم اعتماد الترتيب النهائي للبطولة كأساس لاختيار عناصر المنتخب.

ناقشت اللجنة أيضًا ملف اختيار عناصر منتخب مصر لتنس الطاولة للناشئين، حيث تم الاتفاق على إلغاء الاعتماد على التصنيف الدولي في جميع مراحل الناشئين والناشئات.

وجاء القرار بعد ملاحظات فنية تؤكد أن التصنيف الدولي قد لا يعكس دائمًا المستوى الحقيقي للاعبين في هذه الفئات العمرية، ما قد يؤدي إلى تشكيل غير دقيق للمنتخبات.

ومن المقرر عرض هذه التوصية على مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة لاعتمادها رسميًا ضمن لوائح اختيار لاعبي منتخب مصر لتنس الطاولة في المراحل السنية المختلفة.

وذلك للعرض على السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، مقدمة لسيادتكم، أحمد صالح، خالد حسن، عادل شومان، أيمن زكريا، مصطفى محمود، إيهاب الشوربجي، محمد الشرقاوي.

في خطوة جديدة لدعم منظومة منتخب مصر لتنس الطاولة، تلقى الاتحاد خطابًا رسميًا من وزارة الشباب والرياضة المصرية يفيد بترشيح الدكتور أيمن إبراهيم للعمل كأخصائي تغذية ضمن الأجهزة الفنية للمنتخبات القومية.

ويأتي هذا القرار في إطار التعاون بين الوزارة والاتحاد بهدف توفير أفضل برامج التغذية الرياضية للاعبي منتخب مصر لتنس الطاولة، بما يساعد على تحسين الأداء البدني ورفع كفاءة اللاعبين خلال البطولات الدولية.

كما تلقى الاتحاد خطابًا آخر من الإدارة المركزية للطب الرياضي بالوزارة، يفيد بترشيح الدكتورة ماجدة محمد إسماعيل، أستاذ علم النفس الرياضي بكلية علوم الرياضة في جامعة حلوان، للعمل كأخصائي نفسي رياضي ضمن الجهاز الفني.

ويعد الإعداد النفسي أحد أهم عناصر النجاح في الرياضات الفردية، حيث يساعد لاعبي منتخب مصر لتنس الطاولة على التعامل مع الضغوط النفسية في المنافسات الكبرى.

يأتي هذا التحرك ضمن خطة تطوير شاملة للمنتخبات القومية داخل الاتحاد المصري لتنس الطاولة، والتي تعتمد على دمج الجوانب الفنية والبدنية والنفسية في إعداد اللاعبين.

وتهدف هذه المنظومة إلى إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة بقوة في البطولات الأفريقية والدولية، وتعزيز حضور منتخب مصر لتنس الطاولة في مختلف المحافل الرياضية خلال السنوات المقبلة.

كما تسعى وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد إلى توفير الدعم العلمي والطبي الكامل للاعبين، لضمان أفضل مستوى من الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لمصر.