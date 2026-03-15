شهادة خبرة| التعليم: مدارس التكنولوجيا التطبيقية تهتم بمهارات المستقبل
هل يبطل صيام المرأة بسبب ملابسها غير المحتشمة؟.. الإفتاء تجيب
موعد مباراة الزمالك القادمة أمام أوتوهو الكونغولي والقناة الناقلة
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأحد.. وعيار 21 يسجل 7415 جنيهًا
دعاء ليلة القدر لنفسي .. 7 كلمات تفتح لك الأبواب المغلقة
اعتراف بإسرائيل.. تفاصيل مقترح فرنسي لوقف الحرب بين الاحتلال ولبنان
هل ليلة القدر في 25 رمضان؟.. علاماتها ظهرت
قبل قمة رادس الليلة.. 5 عوامل تحسم حسابات الأهلي في مواجهة الترجي بدوري أبطال إفريقيا
شاهد.. استعدادات الأهلي لمواجهة الترجي التونسي
إيران تعلن اعتقال 20 شخصًا في أورميا بتهمة التجسس لصالح إسرائيل
موعد إجازة عيد الفطر في القطاعين الخاص والعام
أعراض وجود خلل في كهرباء القلب .. جمال شعبان يكشف
اتحاد تنس الطاولة يعلن نظام اختيار منتخب مصر استعدادًا لبطولة شمال أفريقيا 2026

محمد سمير

عقدت لجنة الفرق القومية في الاتحاد المصري لتنس الطاولة اجتماعا مهما لمناقشة خطة إعداد المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، حيث تم الاتفاق على آلية اختيار عناصر منتخب مصر لتنس الطاولة المقرر مشاركته في بطولة شمال أفريقيا 2026، التي تستضيفها ليبيا خلال شهر أبريل المقبل.

وجاء الاجتماع في إطار حرص مجلس إدارة الاتحاد على تطوير منظومة المنتخبات القومية لتنس الطاولة وتهيئة اللاعبين للمنافسات القارية والدولية، بما يحقق أفضل النتائج ويعزز مكانة منتخب مصر لتنس الطاولة على المستوى الأفريقي.

قررت لجنة الفرق القومية اعتماد نظام واضح لاختيار لاعبي منتخب مصر لتنس الطاولة المشاركين في بطولة شمال أفريقيا 2026، حيث سيتم تحديد العناصر وفق معيارين رئيسين،
60% وفقًا للتصنيف المحلي ,40% وفقًا للتصنيف الدولي

ويهدف هذا النظام إلى تحقيق التوازن بين الأداء المحلي للاعبين وخبراتهم الدولية، بما يضمن اختيار أفضل العناصر القادرة على تمثيل منتخب مصر لتنس الطاولة بصورة قوية في البطولة المرتقبة.

كما تقرر اختيار اللاعبين واللاعبات فور انتهاء منافسات بطولة الجمهورية لتنس الطاولة للرجال والسيدات، التي تقام داخل نادي اتحاد الشرطة الرياضي خلال الفترة من 2 إلى 7 مارس 2026، حيث سيتم اعتماد الترتيب النهائي للبطولة كأساس لاختيار عناصر المنتخب.

ناقشت اللجنة أيضًا ملف اختيار عناصر منتخب مصر لتنس الطاولة للناشئين، حيث تم الاتفاق على إلغاء الاعتماد على التصنيف الدولي في جميع مراحل الناشئين والناشئات.

وجاء القرار بعد ملاحظات فنية تؤكد أن التصنيف الدولي قد لا يعكس دائمًا المستوى الحقيقي للاعبين في هذه الفئات العمرية، ما قد يؤدي إلى تشكيل غير دقيق للمنتخبات.

ومن المقرر عرض هذه التوصية على مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة لاعتمادها رسميًا ضمن لوائح اختيار لاعبي منتخب مصر لتنس الطاولة في المراحل السنية المختلفة.

وذلك للعرض على السادة رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة، مقدمة لسيادتكم، أحمد صالح، خالد حسن، عادل شومان، أيمن زكريا، مصطفى محمود، إيهاب الشوربجي، محمد الشرقاوي.

في خطوة جديدة لدعم منظومة منتخب مصر لتنس الطاولة، تلقى الاتحاد خطابًا رسميًا من وزارة الشباب والرياضة المصرية يفيد بترشيح الدكتور أيمن إبراهيم للعمل كأخصائي تغذية ضمن الأجهزة الفنية للمنتخبات القومية.

ويأتي هذا القرار في إطار التعاون بين الوزارة والاتحاد بهدف توفير أفضل برامج التغذية الرياضية للاعبي منتخب مصر لتنس الطاولة، بما يساعد على تحسين الأداء البدني ورفع كفاءة اللاعبين خلال البطولات الدولية.

كما تلقى الاتحاد خطابًا آخر من الإدارة المركزية للطب الرياضي بالوزارة، يفيد بترشيح الدكتورة ماجدة محمد إسماعيل، أستاذ علم النفس الرياضي بكلية علوم الرياضة في جامعة حلوان، للعمل كأخصائي نفسي رياضي ضمن الجهاز الفني.

ويعد الإعداد النفسي أحد أهم عناصر النجاح في الرياضات الفردية، حيث يساعد لاعبي منتخب مصر لتنس الطاولة على التعامل مع الضغوط النفسية في المنافسات الكبرى.

يأتي هذا التحرك ضمن خطة تطوير شاملة للمنتخبات القومية داخل الاتحاد المصري لتنس الطاولة، والتي تعتمد على دمج الجوانب الفنية والبدنية والنفسية في إعداد اللاعبين.

وتهدف هذه المنظومة إلى إعداد جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة بقوة في البطولات الأفريقية والدولية، وتعزيز حضور منتخب مصر لتنس الطاولة في مختلف المحافل الرياضية خلال السنوات المقبلة.

كما تسعى وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الاتحاد إلى توفير الدعم العلمي والطبي الكامل للاعبين، لضمان أفضل مستوى من الأداء وتحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية لمصر.

اتحاد تنس الطاولة تنس الطاولة منتخب مصر بطولة شمال أفريقيا 2026 الاتحاد المصري لتنس الطاولة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتنياهو

حقيقة اغتيال نتنياهو بصاروخ إيراني | تفاصيل

نتنياهو

صاروخ باليستي إيراني .. حقيقة اغتيـ.ـال نتنياهو وزوجته ووزير الدفاع | ماذا حدث؟

طلعت تتسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران في واقعة مقتل عروس بورسعيد

طلعت تسرح وتبص في المراية.. تفاصيل اعترافات دعاء مهران بواقعة مقتل عروس بورسعيد

الواقعة جائزة الحدوث.. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد

"الواقعة جائزة الحدوث" .. تقرير الطب الشرعي يكشف سبب وفاة عروس بورسعيد | تفاصيل

مقتل عروس بورسعيد داخل منزل أسرة خطيبها

مفاجاة.. كواليس جديدة لجريمة مقتل عروس بورسعيد داخل منزل أسرة خطيبها

الغندور

رسالة قوية من خالد الغندور بعد واقعة أحمد فتوح في الكونفدرالية الأفريقية

بحر الصين

تحركات غامضة لمئات السفن في بحر الصين .. ماذا يحدث؟

أحد لاعبي الزمالك يشرب المياه أثناء المباراة

هل إفطار لاعبي الزمالك في مباراة اليوم جائز؟ .. الإفتاء والأزهر يحسمان الجدل

ترشيحاتنا

محمد ابراهيم

بعد التعادل في الكونغو.. محمد ابراهيم يشارك صورة مع نجمي الزمالك

منتخب مصر لكرة الهدف

القرعة تضع منتخب مصر لكرة الهدف بمجموعة نارية في بطولة العالم بالصين 2026

بيزيرا

أيمن يونس يوجّه رسالة لجماهير الزمالك: ساندوا بيزيرا وأشعروه أنه في بلده

بالصور

خطأ بسيط يجعل المكرونة تعجن.. احذري هذه العادة الشائعة

خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي
خطأ بسيط أثناء سلق المكرونة يجعلها تعجن دون أن تنتبهي

احترس .. مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار
مشروب رمضاني شهير قد يرفع السكر في الدم بسرعة بعد الإفطار

لوك بسيط.. كارولين عزمي تتألق في في أحدث ظهور| شاهد

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

لوك كاجوال.. مي حلمي تبهر متابعيها

مي حلمي
مي حلمي
مي حلمي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: اللهم .. في ليلة القدر

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب : حين يشتعل النفط .. يرتجف العالم

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

المزيد