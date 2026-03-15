برشلونة يتصدّر الفرق الأكثر حصولًا على ضربات الجزاء في القرن الـ 21

تحدّث الإعلامي خالد الغندور عن أكثر الفرق في العالم حصولًا على ضربات الجزاء، مؤكدًا أن فريق برشلونة يتصدر القائمة في القرن الحادي والعشرين.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "أكثر فريق في العالم حصل على ضربات جزاء في القرن الـ21 هو برشلونة بـ232 ضربة جزاء، يليه ريال مدريد بـ222 ضربة جزاء، كما تضم القائمة فريقي ميلان وإشبيلية".





وفي سياق آخر، حقق ريال مدريد فوزًا على ضيفه إلتشي بنتيجة 4-1، السبت، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل أهداف ريال مدريد كل من المدافع الألماني أنطونيو روديغر في الدقيقة 39، والأوروغوياني المتألق فيدي فالفيردي في الدقيقة 45، والهولندي دين هاوسن في الدقيقة 66، والتركي أردا غولر في الدقيقة 89.

ورفع ريال مدريد رصيده إلى 67 نقطة، بعد انتصار مؤزر على مانشستر سيتي بنتيجة 3-0 في دوري أبطال أوروبا، ليقلص الفارق مع برشلونة المتصدر (66 نقطة) إلى نقطة واحدة.