مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
من أبوظبي.. الرئيس السيسي وبن زايد يطالبان بالتنفيذ الكامل لـ خطة ترامب للسلام في غزة
وزارة البيئة تشارك في إطلاق شبكة وحدات إدارة المشروعات بالبنك الدولي
أخبار العالم

بورصة البحرين تعلن عن خطة تطوير أسواق رأس المال (2026 - 2028)

بورصة البحرين
بورصة البحرين
أ ش أ

أعلنت بورصة البحرين خلال مؤتمر صحفي اليوم، الاثنين، عن خطة تطوير أسواق رأس المال(2026 - 2028) ـ إرتقاء، والتي تهدف إلى تنويع المنتجات والخدمات في السوق، وتعميق مستويات السيولة، وتسهيل العمليات في السوق.


وذكرت وكالة الأنباء البحرين "بنا" أن الخطة الاستراتيجية تسعي إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية وهي: تطوير منظومة سوق رأس المال في البحرين، تقديم خدمات ذات جودة عالية لجميع الأطراف والمتعاملين في السوق، تعزيز تنافسية السوق والمواءمة مع المعايير الإقليمية والدولية، تعزيز المرونة للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، وتوسيع وتنويع فرص الاستثمار محليًا وإقليميًا.


وأضافت أن هذه الأهداف ترتكز حول خمس محاور رئيسية وهي: إصدارات الأسهم وجمع رأس المال بهدف تعزيز التدفقات الرأسمالية عبر توسيع وتنظيم خطط الطرح العام الأولي، وتحفيز عمليات التداول بهدف تنويع المنتجات وإطلاق منتجات جديدة، وإعادة التوجيه الاستراتيجي للإطار التنظيمي والبنية المؤسسية بهدف تعزيز عملية اتخاذ القرار والتمكين التنظيمي، وتعزيز التواصل مع المصدرين والمستثمرين من خلال تحسين البنية التحتية والوظائف التشغيلية وتطوير العمليات والخدمات التي تقدمها البورصة، وتعزيز الجاهزية الرقمية بهدف تحسين العمليات والخدمات.


وبدوره قال رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين يوسف عبدالله اليوسف " إن بورصة البحرين تلتزم بتوفير بنية تحتية آمنة وفعالة لسوق رأس المال، وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تسهيل عمليات زيادة رأس المال للقطاع الحكومي والخاص، ويمنح المستثمرين أسواقا شفافة وسهلة الوصول، ونعمل باستمرار على تطوير البورصة لتكون ركيزة أساسية في دعم نمو الاقتصاد البحريني وتنويعه، وبالتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة في السوق، لتعزيز دور أسواق رأس المال في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030."

بورصة البحريـن مؤتمر صحفي اليوم تطوير أسواق رأس المال2026 2028 تنويع المنتجات والخدمات في السوق تعميق مستويات السيولة تسهيل العمليات في السوق

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
خالد عليش وزوجته
خلطة المحشي
فورد
ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

