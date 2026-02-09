بورصة البحرين تعلن عن خطة تطوير أسواق رأس المال (2026 - 2028)

أعلنت بورصة البحرين خلال مؤتمر صحفي اليوم، الاثنين، عن خطة تطوير أسواق رأس المال(2026 - 2028) ـ إرتقاء، والتي تهدف إلى تنويع المنتجات والخدمات في السوق، وتعميق مستويات السيولة، وتسهيل العمليات في السوق.



وذكرت وكالة الأنباء البحرين "بنا" أن الخطة الاستراتيجية تسعي إلى تحقيق خمسة أهداف رئيسية وهي: تطوير منظومة سوق رأس المال في البحرين، تقديم خدمات ذات جودة عالية لجميع الأطراف والمتعاملين في السوق، تعزيز تنافسية السوق والمواءمة مع المعايير الإقليمية والدولية، تعزيز المرونة للتكيف مع ظروف السوق المتغيرة، وتوسيع وتنويع فرص الاستثمار محليًا وإقليميًا.



وأضافت أن هذه الأهداف ترتكز حول خمس محاور رئيسية وهي: إصدارات الأسهم وجمع رأس المال بهدف تعزيز التدفقات الرأسمالية عبر توسيع وتنظيم خطط الطرح العام الأولي، وتحفيز عمليات التداول بهدف تنويع المنتجات وإطلاق منتجات جديدة، وإعادة التوجيه الاستراتيجي للإطار التنظيمي والبنية المؤسسية بهدف تعزيز عملية اتخاذ القرار والتمكين التنظيمي، وتعزيز التواصل مع المصدرين والمستثمرين من خلال تحسين البنية التحتية والوظائف التشغيلية وتطوير العمليات والخدمات التي تقدمها البورصة، وتعزيز الجاهزية الرقمية بهدف تحسين العمليات والخدمات.



وبدوره قال رئيس مجلس إدارة بورصة البحرين يوسف عبدالله اليوسف " إن بورصة البحرين تلتزم بتوفير بنية تحتية آمنة وفعالة لسوق رأس المال، وفق أعلى المعايير الدولية، بما يسهم في تسهيل عمليات زيادة رأس المال للقطاع الحكومي والخاص، ويمنح المستثمرين أسواقا شفافة وسهلة الوصول، ونعمل باستمرار على تطوير البورصة لتكون ركيزة أساسية في دعم نمو الاقتصاد البحريني وتنويعه، وبالتعاون مع جميع الأطراف ذات الصلة في السوق، لتعزيز دور أسواق رأس المال في تحقيق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030."