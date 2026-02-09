شقيق هاني رمزي يحيي الذكري الـ 40 لوفاة والدته

حرص المستشار أمير رمزي شقيق الفنان هاني رمزي على إحياء ذكرى الأربعين لوفاة لوالدته،

ونشر رمزي مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وكتب “قد مر أربعين يوما على سفرك للسماء يا ماما، ولا اعرف يا حبيبتي لماذا أنا احببت البسطاء والمساكين وانشغلت بهم هكذا، إلا بسبب أنك ربيتينا علي خدمة الغلابة انتي وبابا، كان الفقير داخل بيتنا كل يوم، كان بيتك يسع المساكين والمحتاجين، لم اتذكر أنك رددتي أحد طلب منك مساعدة، كالبار الذي يترأف اليوم كله ويقرض المسكين، لم تهدأي يوما في خدمتهم، ولم تفطري يوما في مساعدتهم، كنت نموذج للعطاء والخدمة، مباهج الدنيا لم تلفت نظرك، ولم يشغلك يوما أن تكوني من سيدات الصف الأول، هدفك واضح وهو خدمه الله والناس، والوصول إلي السماء، علمتينا ذلك، كنت سيدة بسيطة متضعة، مجالسة للبسطاء والمساكين والغلابة، كنت طفلة صغيرة، كل سنين حياتك، مبروك عليكي السما، أنتي وبابا أجمل مثل وقدوة لينا في الحياة، سنلتقي قريبا في حضرة الله”.



وصية والدة هاني رمزي

وقد تحدث الفنان هاني رمزي، عن وصية والدته التي أوصت بها أسرتها قبل أن ترحل، موضحا أنها تبرعت بكل ما تملكه من ذهب، وما كانت ترتديه في يدها لم يكن ملكها، بل أوصت أن يذهب للفقراء والمحتاجين بعد وفاتها.

وقال هاني رمزي، خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج تفاصيل، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2،: «أمي طول عمرها اللي في إيدها مش ملكها خالص، وماكانتش بتشتري لنفسها حاجة، ولما كنا بنشتريلها حاجة؛ كانت تقول: ليه كده؟.. أنا مش محتاجة خالص، في ناس تانية أولى، هي كانت عايشة كده، وعمرها ما كانت بتفكر في نفسها خالص.. وفجأة سألناها فين دهبك يا ماما؟، تقول اتزنقت في فلوس وبعتهم».