زلزال بوشهر يتصدر المشهد.. 461 هزة أرضية تضرب إيران خلال أسبوع واحد فقط
7 آلاف وجبة يوميا و37 درسا.. الجامع الأزهر يوضح خطته خلال رمضان
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
فن وثقافة

شقيق هاني رمزي يحيي الذكري الـ 40 لوفاة والدته

شقيق هاني رمزي والدته
شقيق هاني رمزي والدته
منار نور

حرص المستشار أمير رمزي شقيق الفنان هاني رمزي على إحياء ذكرى الأربعين لوفاة لوالدته،

ونشر رمزي مجموعة صور تجمعهما عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وكتب “قد مر أربعين يوما على سفرك للسماء يا ماما، ولا اعرف يا حبيبتي لماذا أنا احببت البسطاء والمساكين وانشغلت بهم هكذا، إلا بسبب أنك ربيتينا علي خدمة الغلابة انتي وبابا، كان الفقير داخل بيتنا كل يوم، كان بيتك يسع المساكين والمحتاجين، لم اتذكر أنك رددتي أحد طلب منك مساعدة، كالبار الذي يترأف اليوم كله ويقرض المسكين، لم تهدأي يوما في خدمتهم، ولم تفطري يوما في مساعدتهم، كنت نموذج للعطاء والخدمة، مباهج الدنيا لم تلفت نظرك، ولم يشغلك يوما أن تكوني من سيدات الصف الأول، هدفك واضح وهو خدمه الله والناس، والوصول إلي السماء، علمتينا ذلك، كنت سيدة بسيطة متضعة، مجالسة للبسطاء والمساكين والغلابة، كنت طفلة صغيرة، كل سنين حياتك، مبروك عليكي السما، أنتي وبابا أجمل مثل وقدوة لينا في الحياة، سنلتقي قريبا في حضرة الله”.


وصية والدة هاني رمزي 
وقد تحدث الفنان هاني رمزي، عن وصية والدته التي أوصت بها أسرتها قبل أن ترحل، موضحا أنها تبرعت بكل ما تملكه من ذهب، وما كانت ترتديه في يدها لم يكن ملكها، بل أوصت أن يذهب للفقراء والمحتاجين بعد وفاتها.

وقال هاني رمزي، خلال مداخلة تلفزيونية مع برنامج تفاصيل، مع الإعلامية نهال طايل، عبر فضائية صدى البلد 2،: «أمي طول عمرها اللي في إيدها مش ملكها خالص، وماكانتش بتشتري لنفسها حاجة، ولما كنا بنشتريلها حاجة؛ كانت تقول: ليه كده؟.. أنا مش محتاجة خالص، في ناس تانية أولى، هي كانت عايشة كده، وعمرها ما كانت بتفكر في نفسها خالص.. وفجأة سألناها فين دهبك يا ماما؟، تقول اتزنقت في فلوس وبعتهم».

هاني رمزي والدة هاني رمزي وفاة والدة هاني رمزي

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

