رام داكوتا البيك أب تظهر لأول مرة

رام داكوتا الجديدة
رام داكوتا الجديدة
إبراهيم القادري

أعلنت شركة رام عن طرازها الجديد رام داكوتا، وتنتمي داكوتا لفئة السيارات البيك أب، وتعتمد داكوتا على منصة هيكلية باسم Ladder-Frame Platform، وتظهر بتصميم عصري وأنيق .

 رام داكوتا الجديدة

محرك رام داكوتا الجديدة

تستمد سيارة رام داكوتا الجديدة قوتها من محرك سعة 2200 سي سي تيربو، وتنتج قوة 197 حصان، وبها عزم دوران 450 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، ونظام دفع رباعي دائم .

 رام داكوتا الجديدة

مواصفات رام داكوتا الجديدة

زودت سيارة رام داكوتا بالعديد من المميزات من ضمنها، شبك أمامي مطلي بالكروم، وشعارات كرومية، ومرايات جانبية مطابقة بالإضافة إلى رفارف بلون الهيكل، وبها شبك أمامي باللون الأسود، وأغطية للمرايات، وامتدادات رفارف داكنة إلى جانب عجلات حصرية مقاس 17 بوصه، وبها إطارات لجميع التضاريس .

 رام داكوتا الجديدة

بالاضافة إلي ان سيارة رام داكوتا الجديدة بها، قفل تفاضلي خلفي يمكن تفعيله بضغطة زر، ويمكن للسائقين ضبط وزن عجلة القيادة عبر ثلاثة إعدادات، ويتم الاختيار بين أوضاع القيادة، وأضواء ليد نهارية، وغطاء محرك منحوت، وشاشة عدادات رقمية مقاس 7 بوصه، وشاشة معلومات وترفيه مقاس 12.3 بوصه، وبها Apple CarPlay وAndroid Auto لاسلكيًا، وبها شاحن هاتف لاسلكي، ونظام كاميرات بزاوية 540 درجة، وتكييف هواء ثنائي المناطق، ونظام مراقبة النقاط العمياء، ومثبت سرعة متكيف، وبها تحكم كهربائي بالمقاعد الأمامية، وعدة منافذ شحن USB ومساحات تخزين واسعة.

تاريخ شركة رام في صناعة السيارات

 رام داكوتا الجديدة

تأسست علامة رام التجارية المستقلة في عام 2009 كفرع متخصص للشاحنات والسيارات التجارية ضمن مجموعة كرايسلر، ورغم الاستقلال الحديث، تعود جذور شاحنات رام إلى عام 1981 كخط إنتاج شاحنات "دودج رام" الشهير، وهي معروفة تاريخياً بقوتها، متانتها، وقدرتها على السحب والتحميل، وتستخدم محركات Cummins الديزل الشهيرة منذ عام 1989.

 رام داكوتا الجديدة

ومنذ الانفصال في 2009، صممت رام شاحناتها بشكل مستقل تماماً عن سيارات دودج، مما أدى إلى تحسينات كبيرة في جودة التصنيع والابتكار التكنولوجي، لتشمل الطرازات الشهيرة مثل رام 1500، 2500، و3500 .

رام داكوتا Ladder Frame Platform السيارات البيك أب محرك رام داكوتا مواصفات رام داكوتا Apple CarPlay Android Auto تاريخ شركة رام

