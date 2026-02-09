رئيس المصرية لنقل الكهرباء: مساهمة الطاقات المتجددة بلغت حوالى 14% من إجمالي القدرات على الشبكة

قالت المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء قامت خلال العام المالي 2024/2025 بتنفيذ ما كان مخططاً وبلغت الاستثمارات المنصرفة خلال العام حوالى 26.289 مليار جنيه، لإحلال وتجديد محطات وخطوط جهد فائق وعالى ، واستكمال محطات وخطوط وكابلات جهد فائق وعالى وتوسع وإضافة جديدة لمحطات وخطوط وكابلات الجهد الفائق والعالى، وبلغ إجمالي عدد المحطات على الجهد الفائق والعالى (819) محطة محولات بإجمالى سعات ( 230000 ) م.ف.أ ، وبلغت أطوال الجهد الفائق والعالى ( 61000 ) كم ، وكذلك تشجيع الاستثمار في مشروعات الطاقة المتجددة وربطها بالشبكة، موضحةً أن مساهمة قدرات الطاقات المتجددة من رياح وشمسى ومائى وبطاريات تخزين بلغت حوالى 14% من إجمالي القدرات الأسمية بالشبكة الكهربائية ، وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية الطاقة للوصول بمساهمة الطاقات المتجددة الى 42% من إجمالي الطاقات المولدة بحلول عام 2030.

أشارت المهندسة منى رزق إلى مشروعات الربط الكهربائي مع دول الجوار وحرص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على دعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة لجعل مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة بين الدول ودعم مشروعات الربط الاقليمى القائمة مع (الأردن وليبيا والسودان) وكذلك مشروع الربط الجارى تنفيذه مع المملكة العربية السعودية، ومشروعات الربط الجارى العمل عليها بين (مصر / اليونان ، مصر / إيطاليا )، مؤكدة التشغيل الإقتصادى للشبكة الكهربائية بمتابعة يومية من الوزارة وبالتنسيق مع قطاع البترول لإعداد أنماط تشغيل إقتصادية تحقق معايير الأمان بالشبكة الموحدة وخفض استهلاك الوقود، مشيرة إلى نجاح قطاعات التشغيل بالتحكم القومى في التعامل بمرونة شديدة مع الوقود لتشغيل المحطات للحفاظ على استقرار الشبكة الكهربائية مع الحفاظ على استقرار الشبكة القومية للغاز

أكدت المهندسة منى رزق تنفيذ برامج الصيانة لمكونات الشبكة مما أدى إلى تحسن مؤشرات الأداء الفنى مقارنة بالفترة المناظرة ، بالإضافة إلى التشغيل الأمثل لشبكات الجهد الفائق والعالى من خلال الإستغلال الأمثل لمحطات المحولات وخطوط نقل الكهرباء والكابلات بإعادة توزيع الأحمال عليها والمحافظة على حدود تحميل المهمات بالشبكة القومية في الحدود المسموح بها ، وتحديث وتطوير النظم وأجهزة الوقاية بالشبكة القومية للوصول لأعلى مستوى من الحماية والإنتقائية والحساسية وتحسين الجهود ومعامل القدرة بالشبكة الموحدة وبلغت إجمالي سعات المكثفات المركبة على الجهد الفائق (800) ميجا فار ، الجهد العالى (7377) ميجافار ، وإجمالى الممانعات بسعة (4033) ميجافار ، ومعوضات قدرة Statcom بمحطة شرق العوينات سعة ± 200 ميجا فار ، وتم تركيب مكثفات بمحطة محولات الشرقية الجديدة سعة ± 200 ميجا فار ، معوضات قدرة (svc) بمحطة أمونت ( طاقة رياح ) سعة ± 180 ميجا فار ، ومعوضات قدرة (svc) بمحطة أبيدوس ( طاقة شمسية ) سعة ± 100 ميجا فار.



أكدت المهندسة منى رزق ، مراقبة وتشغيل الشبكة من خلال التحكم القومى الجديد بالعاصمة الجديدة والتحكمات الإقليمية مع خطة التحديث الجارى تنفيذها بالتحكم الاقليمى بمنطقة الدلتا ومنطقة الاسكندرية وتعمل الشركة على مواكبة سباق التحول الرقمى تماشياً مع سياسة الدولة عن طريق استحداث التطبيقات والبرامج لتيسير الإجراءات الإدارية والفنية

فيما أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مواصلة العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة نقل الكهرباء سواء من خلال إنشاء خطوط نقل حديثة أو تدعيم الخطوط القائمة وإنشاء محطات محولات جديدة أو توسعات لمحطات محولات موجودة بالفعل، موضحا أن الكهرباء متاحة لكافة الاستخدامات بجودة واستمرارية، وأن الشبكة القومية للكهرباء تشهد تحديثا وتطويرا ودعما مستمرا ، موضحا أن إتاحة الطاقة الكهربائية بجودة واستمرارية واستقرار لكافة الاستخدامات من اهم الأولويات وهدف رئيسي لخطة العمل خلال المرحلة الحالية، وأن استراتيجية العمل الخاصة بالتحول الطاقى والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الاعتماد عليها والحفاظ على البيئة يجرى تنفيذها بالتوازي مع خطة شاملة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وخفض معدل إستهلاك الوقود، جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المصرية لنقل الكهرباء، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، والتي انعقدت صباح اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة

وقال الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تواصل العمل على تطوير الشبكة الكهربائية والتحول من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تكون قادرة على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة خاصة من الطاقات المتجددة، ونقل الطاقة بأعلى كفاءة ، مشيراً إلى خطة العمل لدعم شبكة النقل على الجهود المختلفة لتحسين كفاءة الشبكة وخفض الفقد ونقل الطاقة الكهربائية المستدامة من كافة مصادر الإنتاج وفقاً للمعايير العالمية من خلال عمل مؤسسى يتبنى التشغيل الإقتصادى ، وسياسات الجودة والإستخدام الأمثل للموارد والأصول والحفاظ على البيئة اعتماداً على قدرات بشرية وتكنولوجية عالية الكفاءة وانجاز الأعمال بطريقة آمنة

واختتم الدكتور محمود عصمت أعمال الجمعية مشيدا بما تقوم به الشركة المصرية لنقل الكهرباء لدعم شبكة النقل على مستوى الجمهورية وتحسين كفاءة الشبكة وتقليل الفقد وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقة المولدة والقدرات المضافة من الطاقة المتجددة في إطار استراتيجية القطاع مع ضمان الاستدامة، موضحاً استمرار العمل لتنفيذ مشروعات تدعيم شبكة النقل على كافة الأنحاء ، مؤكداً تطبيق أحدث معايير الجودة والنظم التكنولوجية الحديثة لتشغيل الشبكة وتحقيق الاستقرار والاستمرارية والاستدامة للتغذية الكهربائية، والاهتمام برفع كفاءة الكوادر البشرية والتدريب على أحدث التكنولوجيات فى مجالات الكهرباء والطاقة و نقل الخبرات