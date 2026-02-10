قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توانا الجوهري تنضم إلى النجمة يسرا والمخرج محمد سامي في قلب شمس

أوركيد سامي

انضمت الممثلة الصاعدة توانا الجوهري إلى النجمة الكبيرة يسرا والمخرج محمد سامي كممثل لأول مرة، ضمن أبطال مسلسل قلب شمس الذي بدأ تصويره منذ أيام إستعداداً لعرضه خارج الموسم الرمضاني على منصة يانجو بلاي.

ينتمي مسلسل قلب شمس إلى الدراما الاجتماعية الرومانسية، ويتناول العلاقات الأسرية والمواقف الإنسانية المؤثرة، وتشارك توانا الجوهري فيه مع النجمة الكبيرة يسرا والمخرج محمد سامي في أول تجربة تمثيلية له، بالإضافة إلى توليه التأليف والإخراج للمسلسل، ويشاركهم البطولة مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم: درة، إنجي المقدم، سوسن بدر، انتصار، محمود قابيل، بسنت شوقي، منة فضالي، أشرف زكي ونور إيهاب.

يأتي هذا بعد ما حققته توانا الجوهري من نجاح مؤخراً، سواء في الدراما التلفزيونية أو السينما، إذ لفتت إليها الأنظار في الموسم الرمضاني الماضي (2025) عندما خطفت قلب زميلها في المدرسة فريد، لكنها تكسر قلبه دون أن تدري بانجذابها لأخيه الأكبر شريف، وذلك ضمن أحداث الجزء الثاني من المسلسل الناجح كامل العدد، بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، والنجمة الكبيرة إسعاد يونس، ومن إخراج خالد الحلفاوي وتأليف يسر طاهر ورنا أبو الريش.

وفي السينما شاركت توانا مع النجمين تامر حسني وهنا الزاهد في بطولة الفيلم الرومانسي الكوميدي ريستارت الذي عٌرض بالسينمات في يونيو الماضي (2025) محققاً نجاحاً كبيراً،  والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق. ومع نجم الكوميديا علي ربيع شاركت توانا الجوهري في بطولة الفيلم الكوميدي الصفا الثانوية بنات، الذي عُرض في موسم عيد الفطر الماضي (2025)، من إخراج عمرو صلاح وتأليف أمين جمال ووليد أبو المجد.

ومؤخراً انضمت توانا إلى أبطال قصة لعبة جهنم ضمن مسلسل الإثارة والتشويق القصة الكاملة، المقرر عرضه قريباً، وذلك في أول تعاون لها مع النجم محمد فرّاج. والمسلسل من إنتاج مجدي الهواري وتأليف نجلاء الحديني وإخراج إسلام خيري.

