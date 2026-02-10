عصام فريد يؤكد استمرار التواصل البنّاء بين الشيوخ ومجلس الدولة

استقبل المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ اليوم المستشار أسامة شلبي رئيس مجلس الدولة يرافقه وفد رفيع المستوى.

‏‎وخلال اللقاء، أعرب المستشار "فريد " عن خالص شكره وتقديره لهذه الزيارة الكريمة، مشددا على الدور الوطني الرائد الذي يضطلع به قضاة مجلس الدولة في خدمة العدالة وترسيخ سيادة القانون.

وأشاد "فريد " بأهمية استمرار التواصل البنّاء بين مجلس الشيوخ و مجلس الدولة، بما يسهم في دعم جهود الدولة وتحقيق مزيد من الرقي والتقدم للوطن.

من جانبه، أعرب المستشار أسامة شلبي، رئيس مجلس الدولة عن تقديره للدور الحيوي الذي يضطلع به مجلس الشيوخ وحرصه الدائم على التواصل مع جميع مؤسسات الدولة، مستندا إلى ما يمتلكه من خبرات وكفاءات في كافة المجالات.

حضر اللقاء اللواء أحمد العوضي، والمستشار فارس سعد، وكيلا المجلس ، المستشار الدكتور أحمد عبد الغني أمين عام مجلس الشيوخ و المستشار عمرو يسري مستشار رئيس المجلس.