قبل ساعات من التعديل.. عضو بالشيوخ: ننتظر من الحكومة الجديدة خططًا قابلة للتنفيذ

علق النائب عصام هلال ، عضو مجلس الشيوخ، على التعديل الوزاري المرتقب الإعلان عنه خلال ساعات، قائلا:" الملف الاقتصادي يظل في صدارة أولويات الحكومة، مؤكدا أنه يجب التركيز على استقرار الأسواق ومواجهة آثار التضخم، إلى جانب تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الأعمال.

الملف الاقتصادي أولوية علي أجندة الحكومة الجديدة

وأشار" هلال" في تصريحات خاصة لموقع “ صدى البلد” إلى أنه قبل إجراء أي تعديل وزاري، على الحكومة الجديدة أن تمتلك رؤية واضحة للملفات الضاغطة على المواطن، و على رأسها الملف الاقتصادي و ضبط الأسعار وتخفيف أعباء المعيشة، لخلق فرص عمل حقيقية ودعم الإنتاج.

كما أوضح عضو الشيوخ أن هناك أيضا ملفات لا تقل أهمية تتمثل في تطوير الخدمات الأساسية، لاسيما الصحة والتعليم، وتحسين كفاءة الإدارة المحلية.

وعن المطلوب من الحكومة الجديدة الفترة المقبلة، أفاد" هلال"، ننتظر منها خطط قابلة للتنفيذ، ومصارحة حقيقية بالقدرة على الإنجاز في توقيتات محددة.

كما شدد عضو الشيوخ على أن الحكومة الجديدة لابد أن تحرص على تقديم أداء متوازن يحقق الاستقرار الاقتصادي ويواكب الاحتياجات الفعلية للمواطنين، لضمان قدرتها على الاستمرار في تنفيذ الخطط الاقتصادية بكفاءة وفعالية.