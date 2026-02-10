ماكرون: الإدارة الأمريكية تُظهر ازدراء للاتحاد الأوروبي وترغب في تفكيكه

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن الإدارة الأمريكية معادية لأوروبا بشكل علني وتُظهر ازدراء للاتحاد الأوروبي وترغب في تفكيكه.

وقال الرئيس الفرنسي لفايننشال تايمز: أتعامل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باحترام ولكن ليس بضعف.

وشدد الرئيس الفرنسي قائلا: لا ينبغي أن يعتقد الاتحاد الأوروبي أن التوترات مع الولايات المتحدة بشأن جرينلاند والتكنولوجيا والتجارة انتهت.

وأكد الرئيس إيمانويل ماكرون ، أنه حان الوقت لأوروبا لإيجاد وسيلة اقتراض مشتركة وتحدي هيمنة الدولار.

وذكر ماكرون، أنه عرض على عدد من زملائه الأوروبيين استئناف الحوار مع روسيا.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، في مقابلات صحفية نشرت اليوم الثلاثاء: يتعين على الاتحاد الأوروبي استحداث وسيلة للاقتراض المشترك، من خلال سندات باليورو على سبيل المثال، لأن ذلك سيساعد في تحدي هيمنة الدولار.

وذكر ماكرون: "الاتحاد الأوروبي أقل مديونية مقارنة بالولايات المتحدة والصين.

وختم تصريحاته قائلا: في ظل سباق الاستثمار التكنولوجي، عدم الاستفادة من هذه القدرة على الاقتراض يعد خطأ فادحا".