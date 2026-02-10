بساعد والدي.. ناشئ الزمالك يعمل في مطعم بعد التمرين بسبب الأزمة المالية

كشف محمد إبراهيم لاعب الزمالك الشاب عن تفاصيل بشأن حياته الشخصية بعد الأزمة المالية في نادي الزمالك.

وقال محمد إبراهيم عبر تصريحات عبر قناة الزمالك:" بساعد والدي في مصاريف البيت بسبب الأزمة المالية داخل النادي وعدم حصول عدد كبير من اللاعبين على رواتبهم، بشتغل يوميًا بعد التمرين".

واضاف :"أذهب للعمل وردية 8 ساعات في أحد المطاعم بجانب تواجدي مع الزمالك".



تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة بإيقاف قيده مجددًا، على خلفية أزمة المستحقات المالية المتأخرة لبعض اللاعبين، في ظل استمرار الضغوط المالية التي يعاني منها النادي خلال الفترة الحالية.

وكتب الناقد الرياضي عمرو الدردير عبر حسابه علي فيسبوك: “الزمالك مطلوب منه يسدد 8 مليون دولار 380 مليون جنيه تقريبًا عشان يقدر بس يفتح القيد ويشتري صفقات زيه زي أي نادي بناشد كل المسؤولين في الدولة أنقذوا الزمالك، صدقوني البطولات من غير الزمالك ملهاش طعم”

الإيقاف الـ 11 لـ الزمالك من فيفا

وكان الزمالك قد تعرض لإيقاف القيد في 10 مناسبات سابقة، نتيجة عدم سداد مستحقات مالية متأخرة تخص لاعبين ومدربين سابقين، وهو ما زاد من تعقيد الموقف الإداري والمالي داخل النادي.

وتعود أسباب إيقاف قيد نادي الزمالك في 11 قضية مختلفة، إلى أحكام وقرارات صادرة بسبب مستحقات مالية متأخرة لعدد من اللاعبين والمدربين وأندية أخرى، حيث تشمل القضايا كلاً من: خوسيه جوميز، لويس كاسترو، كريستيان جروس، أندريه بيكي، جواو جيديس، فرجاني ساسي، وإبراهيما نداي.

كما تضم قائمة القضايا أندية إستريلا أمادورا البرتغالي، شارلوروا البلجيكي، نهضة الزمامرة المغربي، وأوليكساندريا الأوكراني، وهو ما أدى إلى تراكم قرارات إيقاف القيد ضد النادي خلال الفترة الحالية.