مشاورات بين الرئيس ومدبولي| ملامح تشكيل الحكومة الجديدة.. اعرف الوزراء الباقين والراحلين
فادحة .. الدفاع الروسية تكشف حجم الخسائر الأوكرانية خلال 24 ساعة
نهلة الصعيدي: الأسرة في الإسلام ليست مجرد عقد اجتماعي بل أمانة ومسئولية
14 اسما جديدا .. التعديل الوزاري 2026 بالكامل
شاهد.. لحظة العثور على إبستين جثة هامدة في زنزانته
من الرقابة إلى الاستثمار.. تعرف على محمد فريد المرشح لحقيبة الاستثمارات
وزير الإسكان ومستشار الرئيس يتفقدان مشروع حدائق تلال الفسطاط تمهيدًا للافتتاح الرسمي
النواب يتوافدون انتظارا للجلسة العامة المهمة التي دعت لها أمانة المجلس
لوح بسلاح أبيض.. حبس المتهم بتهديد موظفي حي بولاق الدكرور بتهمة البلطجة
حازم المنوفي: ارتفاع أسعار البيض 7 جنيهات خلال أسبوع وطبق البلدي يقفز أكثر من 25 جنيهًا
هيئة قناة السويس تُبهر العالم في صناعة اليخوت السياحية وتفتح آفاق تعاون عربي مع الأردن | القصة الكاملة
نتنياهو: سأعرض على ترامب مبادئ للتفاوض مع إيران
مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية تنظم ورشة عمل موسعة لتعزيز الابتكار

نهلة الشربيني

 نظمت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية ورشة عمل بعنوان "دور المدينة في نقل وتسويق التكنولوجيا والابتكار ودعم الشركات الناشئة من خلال شبكة مصر البحثية"، بمقر المدينة بمدينة برج العرب الجديدة.

وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وإشراف الدكتور محمد رشاد القائم بأعمال مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية.

 وبحضور عمداء المعاهد البحثية ولفيف من أعضاء الهيئة البحثية ومعاونيهم،  لاستعراض آليات تحويل الابتكار إلى عوائد اقتصادية ملموسة.

وتضمنت الورشة محاضرات وجلسات عملية حول الربط بين البحث العلمي واحتياجات السوق، وحماية الملكية الفكرية، وإطلاق مبادرات مثل "Protect" لدعم تسجيل براءات الاختراع، وإطلاق ميثاق الشركات الناشئة بالتعاون مع المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة تنافسية ومشجعة للابتكار وتحويل الأفكار البحثية إلى مشاريع تجارية ناجحة.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور محمد رشاد أن الورشة تأتي تفعيلًا لإستراتيجية الدولة لربط البحث العلمي بالصناعة، وفي إطار سعي المدينة لتكون مركزًا إقليميًا للابتكار، موضحًا أن المدينة تسعى لتوطين التكنولوجيا من خلال دعم المبتكرين وتحويل مخرجات البحث العلمي إلى تطبيقات وشركات ناشئة، مع توفير الدعم التقني والقانوني وحماية الملكية الفكرية، مشددًا على أهمية استمرار هذه الفعاليات لتعريف الباحثين بآليات تسويق ابتكاراتهم والاستفادة من التسهيلات التي تقدمها الدولة والمدينة.

وأوصت الورشة بتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص والمراكز البحثية، وتوسيع برامج تدريب الباحثين على مهارات ريادة الأعمال التقنية، وتفعيل منصات رقمية موحدة لعرض الابتكارات الجاهزة للتسويق عبر شبكة مصر البحثية، بما يسهم في تعزيز اقتصاد المعرفة ونقل التكنولوجيا محليًا ودوليًا.

