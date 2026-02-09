قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل تتغير التقييمات في المدارس تزامنًا مع شهر رمضان؟.. خبير تربوي تكشف
قوة إسرائيلية تختطف أحد قادة الجماعة الإسلامية في لبنان
لابورتا يكشف كواليس الانسحاب التاريخي.. لماذا ترك برشلونة مشروع السوبرليج وترك ريال مدريد وحيدًا في مواجهة اليويفا؟
إعلام إيراني: بدء جلسة غير علنية للبرلمان لبحث مسار المفاوضات مع الولايات المتحدة
زراعة الأعضاء وإنشاء الجامعات.. تعزيز التعاون الصحي بين مصر وإسبانيا
60 سيارة إسعاف.. لحظة استقبال دفعة جديدة من الفلسطينيين
قبل رمضان أم بعده؟.. موعد انتهاء فصل الشتاء رسميا
سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل
وزير الزراعة يتفقد عددا من المشروعات التنموية بشمال سيناء.. اليوم
العربيات ولعت.. الصور الأولى لمصرع وإصابة 13 شخصا في حادث طريق السلوم
البنك المركزي يوجه البنوك بتوسيع الخدمات الرقمية ودمج الصيرفة الإسلامية.. تفاصيل
خلال 7 سنوات.. إيلون ماسك يعلن عزمه لبناء مدينة بشرية على المريخ
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

التعليم العالي: منح جديدة للمصريين من جمهورية التشيك.. تفاصيل التقديم

المنح والبعثات
المنح والبعثات
نهلة الشربيني

أعلن قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن منح لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه مدة كل منها عام ومهمات علمية لإجراء أبحاث ما بعد الدكتوراه لمدة خمسة أشهر والمقدمة من جمهورية التشيك فى مجالات ( الهندسة – العلوم الأساسية – الفيزياء النظرية والتطبيقية – اللغة التشيكية وآدابها ) .

شروط التقدم للمنحة :

 أولا : لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراة

• أن يكون المرشح مصرى الجنسية ومن معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية - المعاهد - الهيئات - المراكز البحثية .

• ألا يزيد سن المتقدم لجمع المادة العلمية للدكتوراه عن 35 سنة في تاريخ بدء الإعلان .

• أن يشغل المتقدم وظيفة مدرسًا مساعدًا أو باحث مساعد أو ما يعادلها بأحد الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات .

• ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين .

• ألا يزيد مدة تسجيله لدرجة الدكتوراه بالوطن عن ثلاث سنوات ( عند التقدم للمنحة ) .

• أن يكون حاصل على شهادة أيلتس 5.5 أو تويفل 80 .

 ثانيا : للمهمات العلمية

• أن يكون المرشح مصرى الجنسية ومن معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية - المعاهد - الهيئات - المراكز البحثية .

• ألا يزيد سن عن 40 عام للمدرس ، 50 عام للأستاذ المساعد ، 55 عام للأستاذ كحد أقصى في تاريخ بدء الإعلان .

• أن يشغل المتقدم وظيفة مدرسًا أو أستاذ مساعد أو أستاذ أو ما يعادلها بأحد الجامعات المصرية أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات .

• أن يكون حاصل على شهادة أيلتس 5.5 أو تويفل 80 .

 قيمة المنحة :

• تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب التشيكي "طبقًا للبرنامج التنفيذي المبرم بين الجانبين " لتعادل ما يتقاضاه عضو البعثة الأعزب بالإضافة إلى تذاكر السفر ذهابًا وعودة . وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات

 المستندات المطلوبة :

• استمارة بيانات باللغة العربية معتمدة من جهة العمل ( موضحًا بها تاريخ التعيين والتخصص ) .

• خطاب ترشيح من جهة العمل .

• خطاب من جهة العمل موضحًا به عدم الترشيح لأى منحة أو بعثة أخرى وكذا عدم حصول المتقدم على أى منحة أو مهمة علمية ، وكذا ما يفيد إرسال استمارات استطلاع رأى الجهات الأمنية للموافقة على السفر .

• عدد 2 نسخة من خطة البحث باللغة العربية واللغة الإنجليزية ( معتمدة ) .

• أصل وصورة طبق الأصل باللغة الإنجليزية من ( شهادة البكالوريوس – تقدير سنوات الدراسة – شهادة الماجستير ) لمرشحى جمع المادة العلمية .

• أصل وصورة طبق الأصل باللغة الإنجليزية من شهادة الدكتوراه لمرشحى المهمات العلمية .

•  3 صور شخصية – عدد 2 صورة من جواز السفر صالح لمدة لا تقل عن 3 سنوات .

إفادة معتمدة من الجهة الموفدة للمتقدمين لجمع المادة العلمية اللازمة للدكتوراه بألا يزيد مدة تسجيله لدرجة الدكتوراه بالوطن عن ثلاث سنوات .

• استمارة التقدم للمنحة المتاحة إلكترونيًا من الجانب التشيكى  من خلال الرابط الالكترونى التالى :

https://www.mzv.cz/jnp/en/information_for_aliens/visa_form/index.html

• نبذة عن الحياة العلمية " C.V. " باللغة الإنجليزية معتمدة .

• أصل وصورة من شهادة الايلتس 5.5 أو تويفل 80 .

• يتم تسليم المستندات المطلوبة في العنوان التالي : 7 شارع إبراهيم أبو النجا – حى السفارات – مدينة نصر - الدور الرابع

• لا يلتفت إلى الأوراق التي تقدم عن طريق البريد الإلكتروني أو عن طريق البريد .

أخر موعد للتقدم لهذه المنح  الأحد الموافق 15/2/2026 .

وزارة التعليم العالي البحث العلمي التعليم العالي المنح والبعثات

