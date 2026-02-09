اعترافات مفصلة بمحاولة أوكرانيا اغتيال أحد كبار ضباط المخابرات الروسية

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الاثنين، أن المشتبه بهما في إطلاق النار على أحد كبار ضباط المخابرات العسكرية الروسية اعترفا بتنفيذ أوامر من جهاز الأمن الأوكراني.

نفي أوكرانيا محاولة اغتيال الفريق فلاديمير أليكسييف، نائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية الروسية

نفت أوكرانيا أي تورط لها في محاولة اغتيال الفريق فلاديمير أليكسييف، نائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية الروسية (GRU)، يوم الجمعة.

استعاد أليكسييف وعيه بعد خضوعه لعملية جراحية.

وأفادت روسيا بأن المشتبه به في إطلاق النار، وهو مواطن روسي من أصل أوكراني، سمته موسكو ليوبومير كوربا، قد خضع للاستجواب بعد تسليمه من دبي.

كما تم استجواب شريكه المشتبه به، فيكتور فاسين.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي في بيان له أن كوربا وفاسين "اعترفا بذنبهما" وقدما تفاصيل عن إطلاق النار الذي قالا إنه "ارتكب نيابة عن جهاز الأمن الأوكراني".

ولم يتسنَّ الاتصال بالرجلين أثناء احتجازهما في روسيا. لم يتسنَّ الحصول على تعليق من جهاز الأمن الأوكراني (SBU) بشأن بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB).

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي أن كوربا جُنِّد من قِبَل جهاز الأمن الأوكراني في أغسطس 2025 في تيرنوبيل، غرب أوكرانيا، وخضع لتدريب في كييف، وكان يتقاضى راتباً شهرياً بالعملات المشفرة.

30 ألف دولار أمريكي مقابل قتل أليكسييف

وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي أن كوربا وُعد بمبلغ 30 ألف دولار أمريكي مقابل قتل أليكسييف.

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى تورط المخابرات البولندية في عملية تجنيده.