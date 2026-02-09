قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السكة الحديد: تعديل مواعيد عدد من القطارات تزامنًا مع بداية شهر رمضان| جداول رسمية
الوزراء: من سلامة الغذاء إلى الرعاية الصحية.. منظومة متكاملة لتعزيز الأمن الطبي
تحت رعاية الإمام الأكبر.. الجامع الأزهر يُعلن خطته لشهر رمضان المبارك
وزراء خارجية مصر و7 دول يدينون القرارات الإسرائيلية بشأن ترسيخ الاستيطان
مرموش يترك بصمات هجومية في فوز مانشستر سيتي على ليفربول
إدارة ترامب تتوقع تنازلات إيرانية خلال مفاوضات واشنطن وطهران
محافظ البنك المركزي يدعو المؤسسات المالية لتوفير تسهيلات للأسواق الناشئة حال الطوارئ
مش هيتساوى بـ زيزو.. إمام عاشور صداع في رأس الأهلي
كتل هوائية تؤثر على الطقس.. هل انتهى فصل الشتاء؟
البرلمان العربي: قرارات الاحتلال بشأن الضفة الغربية جريمة حرب وتصعيد عدواني سافر
بيان عربي إسلامي: السياسات الإسرائيلية في الضفة انتهاك صارخ للقانون الدولي
الفضة تتراجع محليًا وعالميًا.. والدولار يضغط على المكاسب
أخبار العالم

اعترافات مفصلة بمحاولة أوكرانيا اغتيال أحد كبار ضباط المخابرات الروسية

ضابط روسي كبير
ضابط روسي كبير
محمد على

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي،  اليوم الاثنين، أن المشتبه بهما في إطلاق النار على أحد كبار ضباط المخابرات العسكرية الروسية اعترفا بتنفيذ أوامر من جهاز الأمن الأوكراني.

نفي أوكرانيا محاولة اغتيال الفريق فلاديمير أليكسييف، نائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية الروسية

نفت أوكرانيا أي تورط لها في محاولة اغتيال الفريق فلاديمير أليكسييف، نائب رئيس جهاز المخابرات العسكرية الروسية (GRU)، يوم الجمعة. 

استعاد أليكسييف وعيه بعد خضوعه لعملية جراحية.

وأفادت روسيا بأن المشتبه به في إطلاق النار، وهو مواطن روسي من أصل أوكراني، سمته موسكو ليوبومير كوربا، قد خضع للاستجواب بعد تسليمه من دبي. 

كما تم استجواب شريكه المشتبه به، فيكتور فاسين.

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي في بيان له أن كوربا وفاسين "اعترفا بذنبهما" وقدما تفاصيل عن إطلاق النار الذي قالا إنه "ارتكب نيابة عن جهاز الأمن الأوكراني".

 ولم يتسنَّ الاتصال بالرجلين أثناء احتجازهما في روسيا. لم يتسنَّ الحصول على تعليق  من جهاز الأمن الأوكراني (SBU) بشأن بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB).

وذكر جهاز الأمن الفيدرالي أن كوربا جُنِّد من قِبَل جهاز الأمن الأوكراني في أغسطس 2025 في تيرنوبيل، غرب أوكرانيا، وخضع لتدريب في كييف، وكان يتقاضى راتباً شهرياً بالعملات المشفرة.

30 ألف دولار أمريكي مقابل قتل أليكسييف

 وأضاف جهاز الأمن الفيدرالي أن كوربا وُعد بمبلغ 30 ألف دولار أمريكي مقابل قتل أليكسييف.

وأشار جهاز الأمن الفيدرالي إلى تورط المخابرات البولندية في عملية تجنيده. 

