لهذا السبب تأكد غياب الجزائري دغموم عن مباراة المصري أمام زيسكو يونايتد بالكونفيدرالية

كشف مجلس ادارة النادى المصري عن تأكد غياب الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلةأمام زيسكو يونايتد بالكونفيدرالية

تأتى المباراة بالجولة السادسة من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية

ومن المقرر إقامة المباراة في السادسة مساء السبت القادم على ستاد السويس الجديد.



وارجعت إدارة المصري سبي غياب دغموم لحصوله على البطاقة الصفراء الثانية خلال مباراة الفريق بالجولة الخامسة أمام كايزر تشيفز أمس والتي انتهت بفوز الاخير بهدفين لهدف.