الأنبا بشارة يترأس القداس الإلهي بكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بأبوقرقاص البلد

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بأبوقرقاص البلد.

جاء ذلك بمشاركة الأب عبد المسيح لمعي، راعي الكنيسة، حيث قدم صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، شاكرًا الرب على جميع عطاياه، وبركاته، ومن أجل السلام في العالم أجمع.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية، مشيرًا إلى كيفية معايشة القداسة على مثال الأنبا أنطونيوس، والأنبا بولا في أعمال المحبة، والخدمة، والبساطة، والتواضع الملموس المُعاش، والتبعية الدائمة للرب، وهذا ما نحتاج إليه في كنائسنا اليوم.