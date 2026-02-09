قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاتحاد الأوروبي يدين إجراءات إسرائيل للسيطرة على الضفة الغربية
الصومال يرحب بقرار السودان استئناف مشاركتها فى "إيجاد"
مصرع 53 مهاجراً في انقلاب قارب قبالة السواحل الليبية
بصّ للكاميرا يا حرامي| فتاة فيديو التحرش تكشف: «تتبعني وخطط للاعتداء عليّ»
فرصة للشراء.. انخفاض أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين
استشهاد فلسطيني وإصابة اثنين بقطاع غزة والخليل
طعنة بالفخذ ونزيف حاد.. كواليس مقتل حازم حمدان بفيصل
بـ 7 مليارات جنيه.. العبور الجديدة تعلن بدء ترفيق 35 مشروعاً للأراضي المضافة
بالأسماء .. استقالة لابورتا و9 أعضاء من إدارة نادي برشلونة
وسط انهيار الأحباب | جنازة مهيبة لصاحب معرض سيارات فيصل من مسجد السيدة نفيسة.. صور
فرنسا تعتزم تطوير وحدات الرعاية الصحية بالمنيا وكفر الشيخ
حسن الخطيب: مصر استثمرت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الأنبا بشارة يترأس القداس الإلهي بكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بأبوقرقاص البلد

صلاة القداس الإلهي
صلاة القداس الإلهي
ميرنا رزق

ترأس نيافة الأنبا بشارة جودة، مطران إيبارشية أبوقرقاص وملوي وديرمواس للأقباط الكاثوليك، صلاة القداس الإلهي، بكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا، بأبوقرقاص البلد.

جاء ذلك بمشاركة الأب عبد المسيح لمعي، راعي الكنيسة، حيث قدم صاحب النيافة الذبيحة الإلهية، شاكرًا الرب على جميع عطاياه، وبركاته، ومن أجل السلام في العالم أجمع.

وألقى الأب المطران عظة الذبيحة الإلهية، مشيرًا إلى كيفية معايشة القداسة على مثال الأنبا أنطونيوس، والأنبا بولا  في أعمال المحبة، والخدمة، والبساطة، والتواضع الملموس المُعاش، والتبعية الدائمة للرب، وهذا ما نحتاج إليه في كنائسنا اليوم.

الأنبا بشارة جودة الكاثوليك الأنبا أنطونيوس القداس الإلهي

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

وائل عوني

والله ما أنا رادد.. أول تعليق من وائل عوني على اعتناقه الإسلام‎

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

سمك فيليه

زي المحلات .. طريقة عمل سمك فيليه بالليمون والبقدونس

الكاتشب

خطوة بخطوة .. طريقة عمل الكاتشب في المنزل

ندي موسي

ندى موسى تتألق بفستان أسود أنيق في جلسة تصوير جديدة

بالصور

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

خالد عليش يتغزل في زوجته: "بحبها عشان فهماني "

لعزومات رمضان.. خلطة المحشي باللحمة المفرومة

رغم شعبيتها.. فورد ترفض تصنيع هذه السيارة مرة أخرى

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

