قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زلزال بوشهر يتصدر المشهد.. 461 هزة أرضية تضرب إيران خلال أسبوع واحد فقط
7 آلاف وجبة يوميا و37 درسا.. الجامع الأزهر يوضح خطته خلال رمضان
مصر تقود حركة التنمية العمرانية المستدامة في إفريقيا وآسيا عبر بروتوكول تعاون ثلاثي
أسعار الدولار واليورو والجنيه الإسترليني والدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه
وزير الخارجية الروسي: إعلان ماكرون عن اتصاله ببوتين يشبه عرضًا يستهدف إثارة الجمهور
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: خفض تخصيب اليورانيوم مشروط برفع كامل للعقوبات
ناقدة: مها نصار عملت دعاية لـ مناعة زي اللي عملتها والدة شيماء جمال لـ ورد وشوكولاتة l خاص
إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت والاستخدام الآمن للمنصات في المناهج الدراسية
وزير التعليم: إنشاء منصة تعليمية وتوفير باقة إنترنت للطلاب تحجب المواقع الضارة
توجيه حكومي عاجل بتخفيض أسعار الدواجن المجمدة بالمجمعات الاستهلاكية على مستوى الجمهورية
موهبة مزدوجة الجنسية تطرق أبواب الفراعنة.. لماذا وضع حسام حسن تيبو جبريال ضمن خيارات منتخب مصر قبل معسكر مارس؟
إيران تعلن استعدادها لتخفيف اليورانيوم عالي التخصيب بشرط واحد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تل أبيب في مرمى الغضب العالمي.. احتجاجات حاشدة في سيدني ضد زيارة الرئيس الإسرائيلي

الرئيس الإسرائيلي
الرئيس الإسرائيلي
فرناس حفظي

شهدت مدينة سيدني الأسترالية، اليوم الاثنين، احتجاجات واسعة تخللتها اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين غاضبين من زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، الذي يقوم بجولة رسمية في عدد من المدن الأسترالية.


وتجع نحو 3 آلاف متظاهر أمام مبنى بلدية سيدني، رافعين شعارات مؤيدة للفلسطينيين ومنددة بالسياسات الإسرائيلية في غزة، وسط اتهامات لهرتسوج بالتورط في مقتل مدنيين فلسطينيين، ونظمت الاحتجاجات جماعات مؤيدة للقضية الفلسطينية، بالتزامن مع وصول الرئيس الإسرائيلي إلى البلاد للتعبير عن تضامنه مع الجالية اليهودية عقب الهجوم الذي وقع على شاطئ بوندي.

وشهدت التظاهرة انتشارا أمنيا مكثفا، شمل مروحية تحلق في الأجواء، ووحدات من الشرطة الراكبة، إلى جانب فرض إجراءات استثنائية نادرة، من بينها تقييد الوصول إلى مناطق محددة، وتفريق الحشود، وإصدار أوامر إخلاء، وتفتيش المركبات، وأعلنت سلطات سيدني أن زيارة هرتسوغ تُعد "حدثا أمنيا مهما".


وبحسب شهود عيان، حاول عدد من المتظاهرين اختراق الحواجز الأمنية والتقدم نحو موقع الفعالية، ما دفع الشرطة لاستخدام رذاذ الفلفل والغاز المسيل للدموع لتفريقهم، وأسفر ذلك عن توقيف عدد من المحتجين.


وفي تصريح لوكالة "رويترز"، قال أحد المتظاهرين إن "مجزرة بوندي كانت مروعة، لكن القيادة الأسترالية لم تُبدِ أي اعتراف بمعاناة الفلسطينيين وسكان غزة"، مضيفًا أن هرتسوغ "تهرب من الأسئلة المتعلقة بالاحتلال، رغم حديثه عن العلاقات الأسترالية الإسرائيلية".


وفي وقت سابق من اليوم، رفضت محكمة سيدني التماسا تقدمت به "مجموعة العمل الفلسطينية"، التي نظمت الاحتجاج، للطعن قانونيًا في القيود المفروضة على المظاهرة.


بالتوازي مع الاحتجاجات، ألقى الرئيس الإسرائيلي خطابا في تجمع تأبيني نظمته الجالية اليهودية في سيدني، بحضور نحو 9 آلاف شخص، إلى جانب مسؤولين من الحكومة الأسترالية ورؤساء منظمات يهودية، وقال هرتسوج في كلمته: "هذا هو معنى عولمة الانتفاضة"، معتبرا أن الهجوم على شاطئ بوندي نابع من "موجة كراهية ومعاداة للسامية تعود إلى ما قبل السابع من أكتوبر".


وأضاف أن "الهجوم لم يستهدف اليهود فقط، بل كان اعتداءً على القيم الديمقراطية الأسترالية"، مشيرًا إلى أن "الإرهاب يسعى إلى ضرب المجتمعات الديمقراطية من الداخل".


واستهل هرتسوج زيارته الرسمية لأستراليا بالمشاركة في مراسم إحياء ذكرى ضحايا الهجوم على شاطئ بوندي، حيث وضع إكليلا من الزهور باسم دولة إسرائيل، والتقى أسر الضحايا والناجين، مؤكدًا أن "الإرهاب يشكل تهديدا مشتركا لكل الشعوب".

مدينة سيدني الأسترالية إسحاق هرتسوج زيارة الرئيس الإسرائيلي احتجاجات واسعة اشتباكات مقتل مدنيين فلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيراميدز

مدرب قطاع الناشئين في بيراميدز يكشف تفاصيل حادث سقوط الأسانسير باللاعبين

النجم محمد صلاح

وفاة جد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني والجنازة ظهر اليوم في نجريج بالغربية

الضحية

سقوط المتهمين ومناقشة شهود العيان.. تطورات بمقـ.ـتل صاحب معرض سيارات فيصل

الأهلي

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري والقناة الناقلة

شوبير

بلعمري يستعد للاختبار الأول مع الأهلي

معتمد جمال

وائل القباني: معتمد جمال يتحمل الخسارة أمام زيسكو

جماهير الزمالك

فرحة مبالغ فيها.. أبو الدهب يهاجم جمهور الزمالك

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات.. اليوم

ترشيحاتنا

جانب من توقيع الاتفاقية

العمل توقع بروتوكول تعاون لدعم الكوادر البشرية وتقديم منح دراسية تصل إلى 45%

وزير

وزير الاتصالات: هدفنا تقديم الخدمات الحكومية الرقمية بشكل ميسر للمواطنين

«التأمينات حقك.. متفرطيش فيه» ندوات توعوية للمجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية

«التأمينات حقك.. متفرطيش فيه» ندوات توعوية للمجلس القومي للمرأة بجميع محافظات الجمهورية

بالصور

ألفاظ خارجة ووقف عن العمل.. 5 صور لـ دنيا الألفي

الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي
الفاظ خارجة و وقف عن العمل..5 صور لأدنيا الالفي

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها بفستان من تصميم إيلي صعب

نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام
نانسي عجرم تثير الجدل بجمالها عبر إنستجرام

بعد طول انتظار.. ميتسوبيشي تعلن إطلاق أول سيارة لمنافسة لاند كروزر

ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو
ميتسوبيشي باجيرو

كنز للمدخنين ومرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟
كنز للمدخنين و مرضى القولون.. منقوع الزبيب ماذا يفعل لجسمك؟

فيديو

عالم الزلازل

مفاجأة خلال 3 أيام.. تحذير جديد من عالم الزلازل فرانك هوجربيتس يشعل السوشيال ميديا

دنيا الالفي

بعد البصق والشتائم .. دنيا الألفي توضح كواليس أزمتها الاخيرة في حفل الزفاف‎

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيطان لايغادر أمريكا

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الدراما بين الفن وصناعة الوعي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وانتهى المعرض كأجمل حلم عابر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

المزيد