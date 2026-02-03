أستراليا تفرض عقوبات على أكثر من 200 فرد وكيان إيراني

أعلنت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ فرض عقوبات على أكثر من 200 فرد وكيان إيراني استكمالا لإدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب.

وفي وقت لاحق ؛ أوضحت وزيرة خارجية أستراليا أن السلطات الأسترالية غير قادرة على تقديم المساعدة لمواطنيها في إيران إلا في ظروف محدودة للغاية.

ودعت السلطات الأسترالية جميع رعاياها لمغادرة إيران بأقرب وقت.

كما أصدرت بعض الدول تنبيهات لرعاياها لمغادرة إيران، عقب اتساع الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث، و ما تبعها من أعمال عنف و شغب، بالإضافة إلى الضربة العسكرية الأمريكية المحتملة لطهران، التي لوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية هذه الإحتجاجات.

و تعتبر أبرز الدول التي حثت رعاياها على مغادرة إيران هي أمريكا، السويد، استراليا، بولندا، و الهند، بالإضافة إلى مغادرة دبلوماسيين غير أساسيين من السفارة الفرنسية في إيران.

أمريكا

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تنبيها أمنيا بشأن إيران، وحثت رعاياها على النظر في المغادرة برا عبر أرمينيا أو تركيا بسبب الاحتجاجات والتطورات التي تشهدها إيران.



وقالت الخارجية في الإنذار إن الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران تتصاعد، ولا تزال التدابير الأمنية تزداد شراسة وإغلاق الطرق واضطرابات وسائل النقل العام وانقطاع الإنترنت ما زال مستمرا.