وصول دفعة ثانية من الفلسطينيين العائدين لغزة.. والاحتلال يطلق نيرانه بخانيونس
لحظة وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026| فيديو
فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة
الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 3% لتعوض الخسائر الحادة
خلال الليل.. روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 450 مسيرة وأكثر من 60 صاروخا
وزير الزراعة يوجه بتخفيض أسعار البطاطس والبيض بمعرض المتحف الزراعي| تفاصيل
مطالب برفعها 20%.. موعد زيادة المعاشات 2026
ترامب يهدد بمقاضاة تريفور نوح بسبب "نكتة" عن إبستين
وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة
الرئيس التركي أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر
طهران تفتح باب التفاوض النووي بشروط... تعرف عليها
أخبار العالم

أستراليا تفرض عقوبات على أكثر من 200 فرد وكيان إيراني

محمود نوفل

أعلنت  وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ فرض عقوبات على أكثر من 200 فرد وكيان إيراني استكمالا لإدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب.

وفي وقت لاحق ؛ أوضحت وزيرة خارجية أستراليا أن السلطات الأسترالية غير قادرة على تقديم المساعدة لمواطنيها في إيران إلا في ظروف محدودة للغاية.

ودعت السلطات الأسترالية جميع رعاياها لمغادرة إيران بأقرب وقت.

كما أصدرت بعض الدول تنبيهات لرعاياها لمغادرة إيران، عقب اتساع الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثالث، و ما تبعها من أعمال عنف و شغب، بالإضافة إلى الضربة العسكرية الأمريكية المحتملة لطهران، التي لوح بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على خلفية هذه الإحتجاجات.

و تعتبر أبرز الدول التي حثت رعاياها على مغادرة إيران هي أمريكا، السويد، استراليا، بولندا، و الهند، بالإضافة إلى مغادرة دبلوماسيين غير أساسيين من السفارة الفرنسية في إيران.

أمريكا  
أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، تنبيها أمنيا بشأن إيران، وحثت رعاياها على النظر في المغادرة برا عبر أرمينيا أو تركيا بسبب الاحتجاجات والتطورات التي تشهدها إيران.


وقالت الخارجية في الإنذار إن الاحتجاجات في جميع أنحاء إيران تتصاعد، ولا تزال التدابير الأمنية تزداد شراسة وإغلاق الطرق واضطرابات وسائل النقل العام وانقطاع الإنترنت ما زال مستمرا.

أستراليا إيران الخارجية الأسترالية عقوبات ضد إيران الحرس الثوري

