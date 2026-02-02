إيران تستدعي السفراء الأوروبيين بعد تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن إيران تستدعي السفراء الأوروبيين بعد تصنيف الاتحاد الأوروبي الحرس الثوري منظمة إرهابية.

قال السفير الأمريكي بحلف الناتو إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن ينتظر طويلا حتى تستجيب إيران لمطالبه، وفقا لفوكس نيوز.

و أضاف السفير الأمريكي، أن هدف ترامب ليس زعزعة استقرار إيران رغم احتمالية اللجوء إلى الخيار العسكري، مؤكدا أن امتلاك إيران سلاحا نوويا يعد خطا أحمر بالنسبة لترامب.

و من جهة أخرى، كشفت مصادر أمريكية رفيعة، الأحد، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تبدي انفتاحا على عقد اجتماع تفاوضي مع إيران، في خطوة قد تمهد لعقد لقاء مرتقب بين وفدي البلدين في العاصمة التركية أنقرة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقل موقع "أكسيوس" عن مسؤول أمريكي رفيع قوله إن إدارة ترامب أبلغت طهران، عبر عدة قنوات اتصال، استعدادها للدخول في مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق بين الجانبين، في إشارة إلى وجود مسار دبلوماسي نشط رغم التوترات المتصاعدة.

وبحسب الموقع، أفاد مصدران إقليميان بأن تركيا ومصر وقطر تشارك في جهود وساطة لتنظيم اجتماع بين مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف وكبار المسؤولين الإيرانيين في أنقرة، وذلك في وقت لاحق من هذا الأسبوع، في محاولة لاحتواء التصعيد ومنع الانزلاق نحو مواجهة عسكرية.

وأوضح "أكسيوس" أن هذه الجهود الدبلوماسية تأتي بالتوازي مع تعزيز عسكري أمريكي واسع في المنطقة بأوامر من ترامب، ما يضفي طابعا ملحا على المساعي السياسية، خاصة في ظل المخاوف من أن يؤدي أي تصعيد إلى ضربة عسكرية ضد إيران قد تشعل حربًا إقليمية أوسع.