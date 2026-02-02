قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

تشكيل فريقي الهلال والأهلي المتوقع في قمة الدوري السعودي

عبدالله هشام

تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية، مساء اليوم الاثنين، نحو قمة الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، حيث يستضيف الهلال نظيره الأهلي في كلاسيكو مثير يجمع بين الفريقين على ملعب الهلال.

وتتجاوز المباراة الصراع على النقاط، لتصبح مواجهة فنية بين المدربين الألماني ماتياس يايسله والإيطالي سيميوني إنزاغي، ولكل منهما أسلوبه المميز في قيادة فريقه.

ومن المتوقع أن يلعب الهلال المباراة بتشكيل كالتالي: 

حراسة المرمى : ياسين بونو 

خط الدفاع: حمد اليامي - حسان تمبكتي - كاليدو كوليبالي - ثيو هيرنانديز 

خط الوسط: روبن نيفيز - سافيتيش - كنو

خط الهجوم: سالم الدوسري - مالكوم - داروين نونيز.

تشكيل الأهلي المتوقع 

بينما من المتوقع أن يلعب الأهلي بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: محمد عبد الرحمن - ريان حامد - روجر إيبانيز - جالينو

خط الوسط: كيسيه - زياد الجهيني - أتانجانا 

خط الهجوم: إنزو ميلوت - رياض محرز - إيفان توني.

