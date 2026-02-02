قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خالد طلعت: بيراميدز الفريق الوحيد الذي لم تهتز شباكه بأي هدف في دور المجموعات
إيران تستدعي سفراء الاتحاد الأوروبي احتجاجا على تصنيف الحرس الثوري كجماعة إرهابية
تشكيل فريقي الهلال والأهلي المتوقع في قمة الدوري السعودي
الخارجية الإيرانية: الإعلان الأيام المقبلة عن الرد على القرار الأوروبي
رئيس الشيوخ: نستلهم دروساً إيمانية عظيمة في ليلة النصف من شعبان
بعد قليل.. محافظ المنيا يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2026 برقم الجلوس
نتنياهو يعقد اجتماعاً أمنياً مع قادة المؤسسة العسكرية بشأن الملف الإيراني
أبلكيشين.. رئيس الضرائب تكشف عن ميزة جديدة للمنضمين للنظام المبسط
قوات الاحتلال تفجر منزل عائلة الشهيد محمود عابد وتشن حملة اعتقالات واسعة
مصر تقود الجهود الدولية لإعادة صياغة النظام الضريبي العالمي في الأمم المتحدة
بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ
الاحتلال يقتل طفلًا بعمر 3 سنوات في المواصي وآخر بـ جباليا
موعد مباراة الهلال والأهلي في قمة الدوري السعودي والقنوات الناقلة

عبدالله هشام

تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية مساء اليوم الاثنين نحو قمة الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، حيث يستضيف الهلال نظيره الأهلي في كلاسيكو مثير يجمع بين الفريقين على ملعب الهلال.

المباراة تتجاوز الصراع على النقاط، لتصبح مواجهة فنية بين المدربين الألماني ماتياس يايسله والإيطالي سيميوني إنزاغي، ولكل منهما أسلوبه المميز في قيادة فريقه.

يايسله.. مشروع أهلاوي متصاعد

يأتي الأهلي بقيادة الألماني ماتياس يايسله، الذي صنع لنفسه اسمًا مع الفريق من خلال قيادته إلى لقبين بارزين: دوري نخبة آسيا وكأس السوبر السعودي.

ويعتمد يايسله على الانضباط التكتيكي، مع حرية محسوبة للاعبين في الثلث الهجومي، إضافة إلى الضغط العالي والتحولات السريعة، ما جعل الأهلي أحد الفرق الأكثر إزعاجًا للمنافسين هذا الموسم.

موعد مباراة الهلال والأهلي 

وتقام مباراة الهلال والأهلي اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة وتذاع عبر قناة ثمانية 

أرقام يايسله مع الأهلي

115 مباراة
75 انتصارًا
18 تعادلًا
22 خسارة
إنزاغي.. خبرة أوروبية وطموح هلالي

في المقابل، يقود الإيطالي المخضرم سيميوني إنزاغي الهلال، حاملًا خبرة أوروبية واسعة. بدأ إنزاغي مشواره مع الفريق بنجاح، إذ قاده إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، ويستمر في تقديم مستويات قوية محليًا، ليحافظ على صدارة الدوري بفارق 3 نقاط عن الأهلي والنصر. يعتمد إنزاغي على التنظيم الدفاعي الصلب، اللعب المتوازن، واستغلال جودة الهجوم بأعلى كفاءة.

أرقام إنزاغي مع الهلال:

32 مباراة
25 انتصارًا
6 تعادلات
خسارة واحدة فقط
صراع الأفكار قبل صراع النقاط

