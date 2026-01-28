باير ليفركوزن يرفض عرض الهلال السعودي لضم المهاجم الكاميروني كريستيان كوفاني

أكد وكيل أعمال المهاجم الكاميروني الشاب كريستيان كوفاني، إريك ديبولو، استمرار المفاوضات الرسمية مع نادي الهلال السعودي، موضحًا أن الصفقة لم تُحسم بعد خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار ديبولو في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الهلال قدم عرضًا رسميًا لضم اللاعب، إلا أن إدارة نادي باير ليفركوزن رفضته، معتبرة أنه لا يلبي تطلعاتها المالية، رغم عدم ممانعتها المبدئية لفكرة بيع اللاعب.

وأوضح وكيل اللاعب أن امكانية انتقال كوفاني إلى الدوري السعودي ستظل قائمة في حال قدم الهلال عرضًا مرضيًا، مرجحًا أن يتم تأجيل الصفقة إلى فترة الانتقالات الصيفية إذا لم تتضح الأمور في الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى بضمه.

يأتي اهتمام الهلال بكوفاني ضمن سعيه لتعزيز خط الهجوم بلاعبين شباب، وتقدر القيمة السوقية للمهاجم الكاميروني، البالغ من العمر 19 عامًا، بنحو 22 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ويملك عقدًا مع ليفركوزن ممتدًا حتى يونيو 2029.

وخاض كوفاني الموسم الحالي 25 مباراة في جميع المسابقات مع باير ليفركوزن، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، ليُبرز نفسه كأحد أبرز المواهب الإفريقية الصاعدة في الدوري الألماني، ما يبرر اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة بخدماته.