متحدث الحكومة الإيرانية: إذا ارتفعت ألسنة النيران فستحرق العالم بأسره
التفاصيل الكاملة لواقعة اشتعال حريق فى عوامة أحد المطاعم بأسوان
رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس
بسبب تفاوت العقوبات.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2026 أونلاين وطرق الدفع
بنسبة نجاح 71%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية
الأزهر يستضيف النسخة الثانية من الحوار "الإسلامي-إسلامي" برعاية الرئيس السيسي إبريل المقبل
وزير خارجية إيران: لا يمكن إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة فى أجواء التهديد
ترامب: الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير ولاتسمحوا بتكرار ذلك
بالأسماء.. تعيين مندوبين مساعدين بهيئة قضايا الدولة بقرار جمهوري
ترامب: أسطولنا المتجه نحو إيران أكبر مما أرسلناه إلى فنزويلا
بعد الشرع.. بن زايد يزور روسيا
435 ألف إسرائيلي ذهبوا لأطباء نفسيين.. وشهداء ماتوا بالحصار وسط أزمة العطش
باير ليفركوزن يرفض عرض الهلال السعودي لضم المهاجم الكاميروني كريستيان كوفاني

إسراء أشرف

أكد وكيل أعمال المهاجم الكاميروني الشاب كريستيان كوفاني، إريك ديبولو، استمرار المفاوضات الرسمية مع نادي الهلال السعودي، موضحًا أن الصفقة لم تُحسم بعد خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشار ديبولو في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية إلى أن الهلال قدم عرضًا رسميًا لضم اللاعب، إلا أن إدارة نادي باير ليفركوزن رفضته، معتبرة أنه لا يلبي تطلعاتها المالية، رغم عدم ممانعتها المبدئية لفكرة بيع اللاعب.

وأوضح وكيل اللاعب أن امكانية انتقال كوفاني إلى الدوري السعودي ستظل قائمة في حال قدم الهلال عرضًا مرضيًا، مرجحًا أن يتم تأجيل الصفقة إلى فترة الانتقالات الصيفية إذا لم تتضح الأمور في الأسابيع المقبلة، خاصة في ظل اهتمام عدة أندية أوروبية كبرى بضمه.

يأتي اهتمام الهلال بكوفاني ضمن سعيه لتعزيز خط الهجوم بلاعبين شباب، وتقدر القيمة السوقية للمهاجم الكاميروني، البالغ من العمر 19 عامًا، بنحو 22 مليون يورو وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، ويملك عقدًا مع ليفركوزن ممتدًا حتى يونيو 2029.

وخاض كوفاني الموسم الحالي 25 مباراة في جميع المسابقات مع باير ليفركوزن، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة، ليُبرز نفسه كأحد أبرز المواهب الإفريقية الصاعدة في الدوري الألماني، ما يبرر اهتمام الأندية الأوروبية الكبرى مثل ريال مدريد وبرشلونة بخدماته.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

دواجن بيضاء

قفزة مُفاجئة في أسعار الدواجن .. وهذا ثمن الكيلو الآن

دنيا المصري و ابنها فريدة

أبهرت الجمهور.. فريدة ابنة دنيا المصري تتألق في «لعبة وقلبت بجد» بأداء عفوي وصادق

الطقس

البسوا الكمامة.. الارصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

سيارات ذوي الاعاقة

شروط الحصول على سيارات ذوي الإعاقة وفقا للقانون بعد تحرك النواب

النائب عاصم مرشد، عضو مجلس النواب

طلب إحاطة فى النواب للسيطرة على الأسعار ومنع جشع التجار في رمضان

السيارات

نواب البرلمان: توطين صناعة السيارات الكهربائية خطوة استراتيجية لخلق فرص عمل

النائب هشام الحسيني

النائب هشام الحسيني يتقدم باقتراح برغبة لمواجهة تأثير الذكاء الاصطناعي وحماية الطلاب

فوائد بالجملة لا تفوتها.. ماذا يحدث لجسم الرجل عند تناول التمر بالطحينة؟

«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟
«فوائد بالجملة».. ماذا يفعل تناول التمر بالطحينة لجسم الرجل؟

بعد 16 عامًا زواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين
بعد 16 عامًا من الزواج.. قصة سيدة صينية يطلقها زوجها بسبب مرض جلدي تثير غضب وتعاطف الملايين

طرق تخزين القطايف قبل رمضان.. حافظي على الطعم الطازج طوال الشهر

طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان
طرق تخزين القطايف قبل رمضان

بحضور 3 وزراء.. توقيع مذكرة تنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات في شبرامنت

3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار
3 وزراء يشهدون توقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع إدارة ومعالجة المخلفات الصلبة في شبرامنت بتكلفة 4.2 مليار دولار

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

