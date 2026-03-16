نصائح لمرضى الحساسية للتعامل مع التقلبات الجوية.. الحل في محلول الملح

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من تأثير التقلبات الجوية والرياح المحملة بالأتربة على صحة الجهاز التنفسي، خاصة لدى الأطفال ومرضى الحساسية، مؤكدًا أن التغيرات المفاجئة في الطقس خلال هذه الفترة تساهم في زيادة حالات التهاب الحلق والأنف ونوبات الحساسية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن الأيام الماضية شهدت تقلبات واضحة في الطقس بين ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة مع نشاط الرياح والأتربة، وهو ما يؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي وانتشار العدوى الفيروسية، خاصة بين الأطفال، نتيجة التعرض لتيارات هواء باردة بعد التعرق أو تغيير الملابس بشكل غير مناسب.

وأضاف أن مرضى حساسية الأنف يعانون في هذه الأجواء من زيادة الإفرازات الأنفية، وهو ما قد يؤدي إلى تهيج الحلق وحدوث التهابات، فضلاً عن دخول الأتربة إلى مجرى الأنف والحلق، ما يسبب الجفاف والشعور بالألم وصعوبة التنفس في بعض الحالات.

وأشار إلى أن أفضل وسيلة لتقليل هذه الأعراض هي غسل الأنف بمحلول الملح بشكل منتظم، لأنه يساعد على تنظيف الأنف من الأتربة والعوالق، بالإضافة إلى ترطيب الممرات الأنفية وتقليل الجفاف، لافتًا إلى أن ارتداء الكمامة في الأجواء المحملة بالأتربة يساهم بشكل كبير في تقليل استنشاق الملوثات والفيروسات.