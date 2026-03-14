محافظ الأقصر يعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الرياح المثيرة للرمال والأتربة

أعلن المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، عن رفع درجة الاستعداد بكافة أنحاء المحافظة، نظراً لنشاط للرياح على أغلب الأنحاء، وما يصاحبه من إثارة للرمال والأتربة وتدهور في مستوى الرؤية الأفقية ببعض المناطق.

ويجري متابعة الموقف أولاً بأول من خلال اللواء عبد الله عاشور سكرتير عام محافظة الأقصر، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، أكد محافظ الأقصر استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة الأجهزة التنفيذية والمرافق الحيوية والمديريات الخدمية بنطاق المحافظة، لمواجهة التقلبات الجوية المحتملة.

كما وجه محافظ الأقصر رؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الاستعداد والتأهب التام، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعامل مع موجة الطقس غير المستقر .

وأشار محافظ الأقصر إلى انعقاد مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة على مدار 24 ساعة، مع ربط غرف العمليات الفرعية بغرفة العمليات الرئيسية، لضمان سرعة التعامل الفوري مع أي بلاغات أو طوارئ قد تنتج عن التقلبات الجوية.

وناشد محسن الشامى مدير الشبكة الوطنية، المواطنين ضرورة توخي الحذر خلال فترات نشاط الرياح المثيرة للأتربة، خاصة أثناء القيادة على الطرق السريعة، مع تجنب الوقوف بالقرب من أعمدة الإنارة أو الأشجار واللافتات المعدنية وقت العواصف حفاظاً على سلامتهم.

والابتعاد عن اللوحات الإعلانية والأشجار والمباني المتهالكة وأعمدة الإنارة.

القيادة بحذر على الطرق خاصة مع انخفاض مستوى الرؤية.

على مرضى الجيوب الأنفية وحساسية الصدر ارتداء الكمامات عند الخروج.

الإبلاغ فوراً عن أي طارئ عبر الشبكة الوطنية للطوارئ بالمحافظة.