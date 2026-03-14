سكرتير الأقصر يتابع منظومة التصالح وتقنين أراضي الدولة بمركز أرمنت

عقد اللواء محمد صحصاح السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، والدكتور عبد الخالق مدني رئيس مركز ومدينة أرمنت، اجتماعًا موسعًا بديوان عام الوحدة المحلية لمركز أرمنت لمتابعة مستجدات ملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي أملاك الدولة.

حضر الاجتماع نائبا رئيس المركز، وقيادات الإدارة الهندسية، ومسؤولو ملفي التصالح والأملاك، إلى جانب مدير المركز التكنولوجي، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي الحالي ونسب الإنجاز في فحص الطلبات المقدمة من المواطنين، ومتابعة سير العمل والإجراءات المتخذة لتسريع معدلات الأداء.

وخلال الاجتماع، وجّه السكرتير المساعد بضرورة تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتذليل أي معوقات تقنية أو إدارية قد تعطل إصدار نماذج (8) أو استكمال إجراءات التصالح، مؤكدًا على أهمية تعزيز التنسيق بين المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية لضمان دقة البيانات وسرعة إنجاز الدورة المستندية.

كما شدد على ضرورة الانتهاء من فحص طلبات التقنين المتبقية، وتحصيل مستحقات الدولة مع الحفاظ على حقوق المواطنين الجادين، إلى جانب تكثيف عمل اللجان الفنية لإجراء المعاينات على الطبيعة والبت السريع في الطلبات المستوفاة للشروط.

وفي ختام الاجتماع، أجرى السكرتير المساعد جولة تفقدية داخل المركز التكنولوجي، تابع خلالها سير العمل وآليات استقبال المواطنين، مؤكدًا الالتزام بجدول زمني محدد لإنهاء هذه الملفات بشكل نهائي، بما يتماشى مع توجهات الدولة ورؤية مصر 2030.