إلغاء رحلات البالون الطائر في الأقصر بسبب سرعة الرياح

في إجراء احترازي يعكس الحرص على أرواح السائحين، أعلنت سلطات الطيران المدني بمحافظة الأقصر إلغاء جميع رحلات البالون الطائر المقررة صباح اليوم، بعد رصد نشاط ملحوظ في حركة الرياح فاقت المعدلات المسموح بها للإقلاع الآمن.

وجاء القرار بعد مراجعة دقيقة لتقارير الأرصاد الجوية، والتي أكدت اضطراب الحالة الجوية وارتفاع سرعة الرياح بشكل مفاجي، ما يشكل خطرا على مسار البالونات في السماء.

وأكدت مصادر ملاحية أنه لن تستأنف الرحلات إلا بعد استقرار الأحوال الجوية وتأكد الجهات المختصة من توافر كل عوامل الأمان، في إطار الالتزام الكامل بمعايير السلامة المعتمدة دوليا.

وتعد الأقصر من أشهر المدن السياحية في العالم التي تنظم رحلات البالون الطائر، ويشارك فيها يوميا عشرات السائحين للاستمتاع بمشهد المعابد والآثار من الجو.