محلل عراقي يشيد بتدخل الرئيس السيسي لوقف الحرب بالمنطقة

أكد المحلل السياسي العراقي باسل الكاظمي، أن المنطقة خلال هذه الفترة على صفيح من النار، وأنه كان يتوقع أن بتدخل العقلاء في المنطقة لوقف الحرب الحالية، التي سيكون لها تأثير على المنطقة بالكامل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، أن الموقف الوحيد الذي كان له دور وتدخل كانت من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنه يشكر ما قام به الرئيس السيسي.

ولفت إلى أن الحرب تتوقف إذا كان هناك استسلام من أحد الدول، أو يكون هناك إبادة لأكثر من الموجودة حالية وتتوقف الحرب.

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن حلف "الناتو" يواجه مستقبلاً "سيئاً للغاية" إذا فشل حلفاء الولايات المتحدة في تقديم المساعدة في فتح مضيق هرمز، موجهاً رسالة واضحة إلى الدول الأوروبية للانضمام إلى جهوده الحربية في إيران.

وألمح ترامب - في مقابلة أجرتها معه صحيفة "فايننشال تايمز" عبر الهاتف - إلى أنه قد يؤجل أيضاً قمته مع الرئيس الصيني، شي جين بينج، في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال الرئيس الأمريكي: "من المناسب أن يساعد المستفيدون من المضيق في ضمان عدم حدوث أي مكروه هناك"، مشيراً إلى أن أوروبا والصين تعتمدان بشكل كبير على نفط الخليج، على عكس الولايات المتحدة.

وأضاف: "إذا لم يكن هناك استجابة، أو إذا كان الرد سلبياً، فأعتقد أن ذلك سيكون سيئاً للغاية لمستقبل حلف الناتو".

جاءت تصريحات ترامب، التي أدلى بها خلال مكالمة هاتفية استمرت ثماني دقائق مع صحيفة "فايننشال تايمز"، بعد يوم من مناشدته الصين وفرنسا واليابان وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة الانضمام إلى "جهد جماعي" لفتح المضيق، الذي يمر عبره خُمس نفط العالم.

وأغلقت إيران المضيق فعلياً بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما قبل أكثر من أسبوعين، مما أثار مخاوف من حدوث صدمة جديدة في أسعار النفط للاقتصاد العالمي.

وفشلت الجهود الأمريكية لفتح الممر المائي إلى حد كبير. وبلغت أسعار النفط العالمية 103 دولارات للبرميل ، بزيادة قدرها 45% تقريباً منذ بدء الحرب.