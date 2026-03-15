«مستقبل وطن»: الأمن والاستقرار نعمة حقيقية بفضل قيادة الرئيس السيسي

وجه النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن السنوات الماضية أثبتت أن المسار الذي انتهجته الدولة المصرية جاء نتاج قيادة سياسية واعية تدرك حجم التحديات وتضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياتها.

وقال "عبدالجواد"، إن نعمة الأمن والاستقرار التي تنعم بها مصر اليوم تمثل الركيزة الأساسية لأي عملية تنمية، مشيرًا إلى أن العديد من دول المنطقة قد تمتلك اقتصاديات مستقرة نسبيًا لكنها تفتقد عنصر الأمن، وهو ما يبرهن على أن الحفاظ على استقرار الدولة يمثل الأساس الحقيقي لصون مصالح الشعوب وضمان مستقبلها.

كما وجّه نائب رئيس الحزب، الشكر إلى المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ المصري، وإلى الوزراء وكبار المسؤولين الذين شاركوا في الفعاليات، مثمنًا دعمهم للجهود المجتمعية التي يبذلها الحزب في مختلف المحافظات.

وأوضح "عبدالجواد"، أن الحزب لم يتوقف عن أداء دوره الخدمي، حيث أطلق خمس مبادرات مجتمعية خلال شهر رمضان المبارك في مختلف محافظات الجمهورية، استهدفت دعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكد "عبدالجواد"، أن الحزب يَعِد الشعب المصري بمواصلة هذا الدور خلال الفترة المقبلة بصورة أقوى وأكثر انتشارًا، بما يضمن الوصول إلى المواطنين في مختلف ربوع مصر وتقديم الدعم اللازم لهم، موجّهًا الشكر والتقدير لأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي النواب والشيوخ على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية.

وشدد، على أن حزب مستقبل وطن سيظل داعمًا للحكومة والدولة المصرية في مواجهة التحديات، مع ترسيخ فكرة التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات الشارع المصري.

وأشار "عبدالجواد"، إلى أن الحكومة فتحت قنوات تواصل مع المواطنين وتسعى لتقديم مختلف أوجه الدعم، مؤكدًا أن الحزب قد يختلف مع الحكومة حال ابتعادها عن نبض الشارع، لكنه يحرص دائمًا على تعزيز الحوار والتواصل بما يخدم الصالح العام.

وأكد أن الدولة المصرية تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية، لكن تماسك الشعب المصري ووحدة نسيجه الوطني يمثلان عنصر قوة حقيقي في مواجهة الأزمات.

ووجه "عبدالجواد"، رسالة إلى قوى المعارضة، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي أمر طبيعي، لكن الهدف يظل واحدًا وهو مصلحة الدولة المصرية وخدمة المواطن، مشددًا على أهمية الحوار البناء والابتعاد عن الانقسام، والعمل المشترك من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة بأمان واستقرار.