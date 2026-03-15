لإنهاء ترتيبات معسكر مارس.. أبو ريدة يجتمع بالتوأم حسام وإبراهيم حسن
بث مباشر.. صلاة التهجد من الجامع الأزهر ليلة 26 رمضان
واشنطن تدرس إنشاء تحالف بحري دولي لتأمين الملاحة في مضيق هرمز
إبراهيم عبد الجواد: شوط مميز من توروب.. وشوبير متألق
لابورتا رئيسًا لبرشلونة حتى 2031 بعد فوزه في الانتخابات
الكورة مش عادلة.. إعلامي زملكاوي يثير الجدل بسبب مباراة الأهلي والترجي
عادل مصطفى يشتبك مع مراقب مباراة الأهلي والترجي بعد إنذار هاني
دبوس ومطالبة بوقف إطلاق النار.. فريق عمل صوت هند رجب على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار.. صور
سامح حسين: 31 مارس موعد رحلات العمرة للفائزين في برنامج بركة رمضان مع حزب مستقبل وطن
اليوم محاكمة المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار أمام نادي وادي دجلة
عمال مصر: الدولة تتعامل بحكمة مع أزمات المنطقة وتضع أمنها في المقدمة
مستشار البيت الأبيض: 12 مليار دولار تكلفة الحرب على إيران حتى الآن
برلمان

«مستقبل وطن»: الأمن والاستقرار نعمة حقيقية بفضل قيادة الرئيس السيسي

عبد الرحمن سرحان

وجه النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، رسالة شكر وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن السنوات الماضية أثبتت أن المسار الذي انتهجته الدولة المصرية جاء نتاج قيادة سياسية واعية تدرك حجم التحديات وتضع مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياتها.

وقال "عبدالجواد"، إن نعمة الأمن والاستقرار التي تنعم بها مصر اليوم تمثل الركيزة الأساسية لأي عملية تنمية، مشيرًا إلى أن العديد من دول المنطقة قد تمتلك اقتصاديات مستقرة نسبيًا لكنها تفتقد عنصر الأمن، وهو ما يبرهن على أن الحفاظ على استقرار الدولة يمثل الأساس الحقيقي لصون مصالح الشعوب وضمان مستقبلها.

كما وجّه نائب رئيس الحزب، الشكر إلى المستشار عصام فريد رئيس مجلس الشيوخ المصري، وإلى الوزراء وكبار المسؤولين الذين شاركوا في الفعاليات، مثمنًا دعمهم للجهود المجتمعية التي يبذلها الحزب في مختلف المحافظات.

وأوضح "عبدالجواد"، أن الحزب لم يتوقف عن أداء دوره الخدمي، حيث أطلق خمس مبادرات مجتمعية خلال شهر رمضان المبارك في مختلف محافظات الجمهورية، استهدفت دعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكد "عبدالجواد"، أن الحزب يَعِد الشعب المصري بمواصلة هذا الدور خلال الفترة المقبلة بصورة أقوى وأكثر انتشارًا، بما يضمن الوصول إلى المواطنين في مختلف ربوع مصر وتقديم الدعم اللازم لهم، موجّهًا الشكر والتقدير لأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي النواب والشيوخ على ما بذلوه من جهود خلال الفترة الماضية.

وشدد، على أن حزب مستقبل وطن سيظل داعمًا للحكومة والدولة المصرية في مواجهة التحديات، مع ترسيخ فكرة التواصل المستمر مع المواطنين والعمل على تحقيق التوازن بين متطلبات الدولة واحتياجات الشارع المصري.

وأشار "عبدالجواد"، إلى أن الحكومة فتحت قنوات تواصل مع المواطنين وتسعى لتقديم مختلف أوجه الدعم، مؤكدًا أن الحزب قد يختلف مع الحكومة حال ابتعادها عن نبض الشارع، لكنه يحرص دائمًا على تعزيز الحوار والتواصل بما يخدم الصالح العام.

وأكد أن الدولة المصرية تواجه تحديات غير مسبوقة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية، لكن تماسك الشعب المصري ووحدة نسيجه الوطني يمثلان عنصر قوة حقيقي في مواجهة الأزمات.

ووجه "عبدالجواد"، رسالة إلى قوى المعارضة، مؤكدًا أن الاختلاف في الرأي أمر طبيعي، لكن الهدف يظل واحدًا وهو مصلحة الدولة المصرية وخدمة المواطن، مشددًا على أهمية الحوار البناء والابتعاد عن الانقسام، والعمل المشترك من أجل عبور هذه المرحلة الصعبة بأمان واستقرار.

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. ماذا تفعل إذا لم تحصل على منحة التموين؟

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

المتهمتان

حيلة عند ماكينة الـATM.. الداخلية تضبط سيدتين استبدلتا بطاقة بنكية لمواطن واستولتا على أمواله

عيد الفطر2026

الوقفة الخميس أم الجمعة؟.. موعد عيد الفطر 2026 وفق الحسابات الفلكية

زيادة الحد الأدنى للأجور 2026

مفاجآة خلال ساعات.. الإعلان عن زيادة الحد الأدنى للأجور | هيوصل كام؟

الطماطم

الكيلو بـ 35 جنيهًا.. الزراعة تكشف موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق

شاب يستغيث بسبب بطش والده ويكشف تفاصيل صادمة

جحود أب.. شاب يستغيث من بطش والده ويكشف تفاصيل صادمة

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال الكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة بانضمام أعضاء

العاهل البحريني يثمن موقف مصر الداعم والمتضامن مع دول مجلس التعاون

العاهل البحريني يثمن موقف مصر الداعم والمتضامن مع دول مجلس التعاون

مسلسل على قد الحب الحلقة 26 .. أحمد سعيد عبد الغني يقع في مأزق جديد بعد تهديد محامي نيللي كريم له

"المتحدة" و"المؤلفين والملحنين" يتفقان على بروتوكول لضمان حقوق الأداء العلني

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

طريقة عمل بسكويت العيد

مفاجأت في قضية فتاة بورسعيد

دبلتي كانت لسه في إيديها.. خطيب فتاة بورسعيد يكشف تفاصيل العثور عليها متوفاة داخل منزل أسرته

منة فضالي

حقيقة الخلاف بين منة فضالي وياسمين عبد العزيز

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

