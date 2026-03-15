أحمد عبد الجواد: الأمن في مصر نعمة لو كانت سلعة لكانت من أغلى السلع

وجه النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، رسالة شكر وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن الحفاظ على الدولة المصرية واستقرارها يمثل أولوية كبرى، وأن نعمة الأمن التي تنعم بها مصر تعد من أعظم النعم التي يشعر بها المواطن.

وقال عبد الجواد، خلال كلمته في المؤتمر الختامي لمبادرات حزب مستقبل وطن خلال شهر رمضان 2026، إن الأمن والاستقرار في مصر يمثلان قيمة كبيرة، مضيفًا: "لو اعتبرنا الأمن سلعة فستكون من أغلى السلع، فهكذا تحافظ الدول على مصالح شعوبها".

وأوضح أن مصالح الدول لا تتحقق بالشعارات أو بالكلام المرسل، وإنما بوجود قيادة تمتلك رؤية واضحة وقدرة على اتخاذ قرارات مبنية على معلومات وحقائق دقيقة، وهو ما يعكس نهج الدولة المصرية في إدارة العديد من الملفات خلال السنوات الماضية.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أن الحزب حرص على التوقف عن الدور الخدمي خلال فترة الانتخابات، حتى لا يحدث أي لبس بين الدور الخدمي للحزب ودوره السياسي، مؤكدًا أنه عقب انتهاء هذه المرحلة كثف الحزب جهوده الخدمية خلال شهر رمضان.

وأضاف أن الحزب أطلق خلال شهر رمضان 5 مبادرات خدمية كبرى، نجحت في الوصول إلى ملايين الأسر في مختلف المحافظات، في إطار دور الحزب المجتمعي ودعمه للمواطنين.

وأكد عبد الجواد أن حزب مستقبل وطن يواصل دوره في دعم الدولة المصرية والحكومة، طالما تحافظ على التوازن بين خطط التنمية ومصلحة المواطن، مشيرًا إلى أن الحزب يحرص في الوقت نفسه على نقل نبض الشارع ومطالب المواطنين.

وتابع أن الحكومة تفتح قنوات تواصل مستمرة مع الحزب، وتحرص على الاستماع إلى ملاحظاته ومقترحاته، مؤكدًا أن الحزب قد يختلف مع الحكومة إذا انعزلت عن الشعب المصري أو ابتعدت عن هموم المواطنين.

واختتم عبد الجواد تصريحاته بالتأكيد على استمرار الدور الخدمي للحزب خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "نعد الشعب المصري بأن دورنا الخدمي مستمر وبقوة في المرحلة القادمة".