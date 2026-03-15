حسن مالك ضحية رامز ليفل الوحش اليوم
الفئات المستثناة من إجازة عيد الفطر 2026
رجال الشرطة يوزعون الوجبات على المواطنين بالشوارع والميادين قبل الإفطار .. شاهد
إجراءات رادعة.. حماية المستهلك: أي محاولة للتلاعب بالأسعار أو استغلال المستهلكين لن تمر
عراقجي: اليورانيوم الإيراني المخصب تحت الأنقاض لكن يمكن استخراجه
الضربة الأمريكية لجزيرة خرج الإيرانية تنذر بتفاقم اضطرابات سوق النفط العالمية
نتنياهو ينفي شائعات اغتياله ويظهر في فيديو وهو يحتسي القهوة
رسالة من سورة الأحقاف.. أستاذ بالأزهر: واجبنا أن نأخذ بيد العاصي إلى طريق الطاعة
أسرار سورة الأحقاف.. أستاذ بالأزهر: وادٍ في اليمن كان موطن قوم هود
تجديد رخصة السيارة أونلاين واستلم في بيتك.. رابط فوري
موقف صلاح.. تشكيل ليفربول أمام توتنهام في الدوري الإنجليزي
سامح الدهشان يكتب : أيقظني الخذلان
برلمان

مستقبل وطن: استقرار المنطقة ضرورة لحماية الاقتصاد العالمي والصناعة المصرية في مواجهة التحديات الراهنة

النائب محمد السلاب
النائب محمد السلاب
محمد الشعراوي

أكد محمد مصطفى السلاب، أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، أن ما تشهده المنطقة من تطورات إقليمية متسارعة وصراعات ممتدة يفرض تحديات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على حركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد وأسعار الطاقة، الأمر الذي يضع العديد من الاقتصادات، ومنها الاقتصاد المصري، أمام اختبار حقيقي يتطلب سياسات متوازنة وقدرًا كبيرًا من الحكمة في إدارة المرحلة.

وأشار السلاب إلى أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال لقائه ضمن فعالية إفطار الأسرة المصرية جاءت لتعكس إدراك الدولة العميق لطبيعة هذه التحديات، وحرصها على مصارحة المواطنين بالظروف الإقليمية والدولية وتأثيراتها الاقتصادية، مؤكدًا أن مصر تتحرك على أكثر من مسار للحفاظ على استقرارها الداخلي بالتوازي مع دورها المحوري في دعم جهود خفض التصعيد في المنطقة.

وأوضح أن الدولة المصرية تبذل جهودًا دبلوماسية مكثفة من أجل احتواء الأزمات المتصاعدة في المنطقة والعمل على حل النزاعات بالطرق السياسية، انطلاقًا من إيمانها بأن استمرار الصراعات لا يهدد فقط الأمن الإقليمي، بل يترك تداعيات واسعة على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة وحركة التجارة.

وشدد أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن على أن موقف مصر الواضح في رفض أي اعتداءات تستهدف الدول العربية الشقيقة يعكس ثوابت السياسة المصرية القائمة على دعم الاستقرار الإقليمي والحفاظ على أمن الدول العربية ووحدة أراضيها.

وأضاف السلاب أن الأزمات الإقليمية تؤثر بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعلى رأسها القطاع الصناعي، نتيجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، إلا أن الدولة المصرية اتخذت إجراءات عديدة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني وضمان استمرار الإنتاج وتوفير السلع الاستراتيجية.

وأكد أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الدولة والمجتمع لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته على مواجهة المتغيرات العالمية، مشيرًا إلى أن وضوح الرؤية التي عرضها الرئيس بشأن طبيعة التحديات يمثل خطوة مهمة في تعزيز الوعي العام وبناء حالة من التماسك الوطني في مواجهة الظروف الإقليمية المعقدة.

واختتم السلاب تصريحه بالتأكيد على أن مصر تمتلك من المقومات الاقتصادية والبشرية ما يمكنها من تجاوز التحديات الراهنة، ومواصلة مسارها نحو تحقيق التنمية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني رغم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة والعالم.

حزب مستقبل وطن الاقتصاد العالمي الاقتصاد المصري الرئيس عبد الفتاح السيسي

نتنياهو

أول ظهور لنتنياهو بعد شائعات اغتياله.. يقدم التعازي لوزيرة إسرائيلية في وفاة ابنتها

سعر الذهب عيار 21

نزل 2000 جنيه من القمة| مفاجأة في سعر الجنيه الذهب.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

أرشيفية

لم يظهر إلا مرة واحدة.. حقيقة اغتيال نتنياهو وزوجته بصاروخ إيراني

المتهمتان

خطة احتيالية | مكافأة نهاية الخدمة ضاعت.. تفاصيل سرقة رجل مُسن أمام ماكينة الصراف

حقيقة مقتل نتنياهو

نتنياهو مات؟.. حقيقة اغتيال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بصاروخ إيراني

شوشانا ستروك

شبهة انتحار.. وفاة ابنة وزيرة الاستيطان الإسرائيلية في ظروف غامضة

الأهلي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الترجي اليوم في دوري أبطال إفريقيا

الاهلي

خالد الغندور يُثير الجدل بتوقعاته لمواجهة الأهلي والترجي

الفنان علي السبع

علي السبع لـ صدي البلد: شخصية «أسر» في فخر الدلتا واقعية.. فيديو

هاجر أحمد

هاجر أحمد: كواليس «أب ولكن» كانت تجربة إنسانية قبل أن تكون فنية

أعضاء لجنة الدراما بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

الأعلى للإعلام: إشادة الرئيس السيسي بالدراما المصرية تؤكد ضرورة مواصلة التطوير والإبداع

بالصور

مسلسل الكينج الحلقة 26 .. عودة ميرنا جميل للمخدرات ومحمد إمام يتعرض للإغتيال

محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام

طريقة عمل بسكويت العيد

طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد
طريقة عمل بسكويت العيد

قبل عيد الفطر.. طريقة عمل سلطة الرنجة بالبطاطس

طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد
طريقة سلطة الرنجة بالبطاطس للعيد

بعد شائعات حول ارتباطهما.. صور تجمع بين العوضى ويارا السكري

بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى
بعد شائعات حول ارتباطهم.. صور تجمع بين العوضى و يارا السكرى

فيديو

محمود حجازي

أول تعليق من محمود حجازي بعد الحكم بحـــبـ.ــسه 6 أشهر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

