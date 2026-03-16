فرصة إستثنائية للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم غير الموفقين في الإختبارات والتدريبات

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتاحة الفرصة أمام المرشحين للعمل كمعلمين ضمن الدفعتين الأولى والثانية من مسابقة 30 ألف معلم ، والذين لم يحالفهم التوفيق في الاختبارات والتدريبات المقررة لشغل الوظيفة ، وذلك من خلال منحهم فرصة استثنائية للمرة الثالثة لإعادة تدريبات الأكاديمية العسكرية المصرية على نفقتهم الخاصة ، بعد عدم قبولهم لمرتين متتاليتين في تدريبات القبول النهائية ، والتي قامت بسداد كامل الرسوم المقررة في الاختبارات والتدريبات خلال المرات سالفة الذكر

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سعيا نحو حوكمة الإجراءات المالية وضمان دقة الحصر والتنفيذ ، يتم التوجيه نحو الالتزام التام بالضوابط التالية :

التنبيه مشددا بعدم السماح بالسداد إلا بعد مراجعة الراغبين في إعادة التدريبات للمرة الثالثة من خلال إدارة التدريب بالمديرية التابعين لها ، وذلك للتأكد من استيفاءهم لشروط القبول المقررة

يتم توريد الرسوم المقررة عبر الهيئة القومية للبريد المصري لحساب الكود المؤسسي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 13500101 باب موازني(دائنون)

الإلتزام الكامل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة لموافاتهم ببيان الحوالات المالية الفعلية ، ومطابقتها بالكشوف ضمانا لسلامة الموقف القانوني والمالي

وعلى جانب آخر ، اجتمع دكتور محمود حجاج مدير عام الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم ، بمسؤولي التواصل بالمديريات ، وذلك عبر تطبيق Microsoft Teams

وقد أدار اللقاء الدكتور أكرم توني عضو المكتب الفني بالإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، بحضور ومشاركة الدكتور محمود حجاج، وبمشاركة مسؤولي التواصل والدعم بكافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وتناول اللقاء عددًا من المحاور المهمة المتعلقة بمنظومة الشكاوي الخاصة بالإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين وما شهدته من تحديثات، إلى جانب مناقشة آليات التعامل مع المنظومة والتحديات التي قد تواجه مسؤولي التواصل بالمديريات في هذا الإطار.

واستهدف اللقاء صقل قدرات مسؤولي التواصل بالمديريات في التعامل مع منظومة الشكاوى بكفاءة وفاعلية، حيث استعرض الدكتور أكرم توني الآليات والطرق المثلى للتعامل مع الشكاوى والرد عليها، وآلية إعداد التقرير الشهري، مع عرض إحصائية للمشكلات الواردة إلى المديريات التعليمية وسبل التعامل معها.

وفي ختام اللقاء، أجاب الدكتور محمود حجاج والدكتور أكرم توني عن تساؤلات السادة مديري التواصل والدعم بالمديريات التعليمية، حيث تم الاستماع إلى استفساراتهم ومناقشة عدد من الملاحظات والتحديات المطروحة، بما يسهم في تطوير آليات العمل وتعزيز فاعلية منظومة الشكاوى.

وقد جاء اللقاء في أجواء رمضانية مميزة، استمرت لأكثر من ساعتين من الحوار المثمر وتبادل الخبرات بين الإدارة العامة ومسؤولي التواصل بالمديريات، بما يعكس حرص وزارة التربية والتعليم على دعم منظومة التواصل وتعزيز كفاءة العمل لخدمة المعلمين على مستوى الجمهورية.