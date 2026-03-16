دعاء ليلة القدر للرزق والبركة.. اغتنم ليلة الـ 27 قبل فوات الأوان
شاهد.. أكبر تجمع للمسلمين في جنوب الهند احتفالا بمناسبة ليلة القدر
رئيسة وزراء اليابان: ندرس سبل ضمان سلامة السفن في مضيق هرمز
فرصة إستثنائية للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم غير الموفقين في الإختبارات والتدريبات
مصرع شخص جراء سقوط صاروخ على مركبة مدنية في أبوظبي
الإيجار القديم .. مضاعفة القيمة وتحديد حد أدنى للزيادة الشهرية
مواقيت الصلاة.. اعرف موعد أذان المغرب اليوم الإثنين 16-3-2026
4 خطايا ارتكبها في رادس وروشتة عاجلة.. ما الذي يجب أن يصححه الأهلي قبل معركة الإياب أمام الترجي؟
رئيس الوزراء: الدبلوماسية المصرية تسطر صفحات مضيئة في تاريخ الوطن
انفجارات عنيفة في القدس إثر هجوم إيراني
صرف مرتبات مارس اليوم.. موعد الزيادة الجديدة
توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب
فرصة إستثنائية للمتقدمين لمسابقة 30 ألف معلم غير الموفقين في الإختبارات والتدريبات

ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، اتاحة الفرصة أمام المرشحين للعمل كمعلمين ضمن الدفعتين الأولى والثانية من مسابقة 30 ألف معلم ، والذين لم يحالفهم التوفيق في الاختبارات والتدريبات المقررة لشغل الوظيفة ، وذلك من خلال منحهم فرصة استثنائية للمرة الثالثة لإعادة تدريبات الأكاديمية العسكرية المصرية على نفقتهم الخاصة ، بعد عدم قبولهم لمرتين متتاليتين في تدريبات القبول النهائية ، والتي قامت بسداد كامل الرسوم المقررة في الاختبارات والتدريبات خلال المرات سالفة الذكر

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه سعيا نحو حوكمة الإجراءات المالية وضمان دقة الحصر والتنفيذ ، يتم التوجيه نحو الالتزام التام بالضوابط التالية :

  •  التنبيه مشددا بعدم السماح بالسداد إلا بعد مراجعة الراغبين في إعادة التدريبات للمرة الثالثة من خلال إدارة التدريب بالمديرية التابعين لها ، وذلك للتأكد من استيفاءهم لشروط القبول المقررة
  •  يتم توريد الرسوم المقررة عبر الهيئة القومية للبريد المصري لحساب الكود المؤسسي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 13500101 باب موازني(دائنون)
  •  الإلتزام الكامل بالتنسيق مع الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بديوان عام الوزارة لموافاتهم ببيان الحوالات المالية الفعلية ، ومطابقتها بالكشوف ضمانا لسلامة الموقف القانوني والمالي

وعلى جانب آخر ، اجتمع دكتور محمود حجاج مدير عام  الإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين بوزارة التربية والتعليم ، بمسؤولي التواصل بالمديريات ، وذلك عبر تطبيق Microsoft Teams 

وقد أدار اللقاء الدكتور أكرم توني عضو المكتب الفني بالإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين، بحضور ومشاركة الدكتور محمود حجاج، وبمشاركة مسؤولي التواصل والدعم بكافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وتناول اللقاء عددًا من المحاور المهمة المتعلقة بمنظومة الشكاوي الخاصة بالإدارة العامة للتواصل ودعم المعلمين وما شهدته من تحديثات، إلى جانب مناقشة آليات التعامل مع المنظومة والتحديات التي قد تواجه مسؤولي التواصل بالمديريات في هذا الإطار.

واستهدف اللقاء صقل قدرات مسؤولي التواصل بالمديريات في التعامل مع منظومة الشكاوى بكفاءة وفاعلية، حيث استعرض الدكتور أكرم توني الآليات والطرق المثلى للتعامل مع الشكاوى والرد عليها، وآلية إعداد التقرير الشهري، مع عرض إحصائية للمشكلات الواردة إلى المديريات التعليمية وسبل التعامل معها.

وفي ختام اللقاء، أجاب الدكتور محمود حجاج والدكتور أكرم توني عن تساؤلات السادة مديري التواصل والدعم بالمديريات التعليمية، حيث تم الاستماع إلى استفساراتهم ومناقشة عدد من الملاحظات والتحديات المطروحة، بما يسهم في تطوير آليات العمل وتعزيز فاعلية منظومة الشكاوى.

وقد جاء اللقاء في أجواء رمضانية مميزة، استمرت لأكثر من ساعتين من الحوار المثمر وتبادل الخبرات بين الإدارة العامة ومسؤولي التواصل بالمديريات، بما يعكس حرص وزارة التربية والتعليم على دعم منظومة التواصل وتعزيز كفاءة العمل لخدمة المعلمين على مستوى الجمهورية.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة التربية والتعليم مسابقة 30 ألف معلم 30 ألف معلم

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

الإعلان الرسمي عن زيادات جديدة ورفع الحد الأدنى.. الحكومة تجهز مفاجأة خلال ساعات

السفير عاطف سالم

مفاجأة| سفير مصر السابق بـ تل أبيب: نتنياهو يختبئ في غرفة محصنة تحت المسجد الأقصى

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

ننفرد بنشر أقوال والد عروس بورسعيد المقتولة في منزل خطيبها

فلسطيني الجنسية.. ننشر أقوال والد عروس بورسعيد

اسعار السبائك الذهب

سبيكة 10 جرام بكام؟.. أسعار السبائك الذهب اليوم الأحد

تفاصيل جديدة تكشفها أقوال شهد نجلة شقيقة خطيب عروس بورسعيد

تفاصيل جديدة بأقوال شهد نجلة شقيقة خطيب عروس بورسعيد

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

هالة فاخر

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

مي عز الدين

مي عز الدين توجه رسالة لـ زوجها بعد دعمه في فترة مرضها

ميرنا نور الدين

ميرنا نور الدين تخطف الأنظار في أحدث ظهور

بالصور

إزاى تعملى كحك العيد بـ30 جنيها بس؟

ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيه
ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيه
ازاى تعملى كحك ب ٣٠ جنيه

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا فى السحور؟

بقفطان مغربي.. أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها

بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها
بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها
بقفطان مغربي.. الاعلامية أسماء إبراهيم تلفت الأنظار بجمالها

لصحة العين و الجلد.. ما أهمية فيتامين أ؟

لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟
لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟
لصحة العين و الجلد..ما أهمية فيتامين أ ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد