الولايات المتحدة.. مقتل شرطي وإصابة آخر بإطلاق نار داخل فندق قرب أتلانتا
لقائدي المركبات.. نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين
تبدأ من 55 ألف ريال.. سعر ومواصفات MG 5 موديل 2026 في السعودية
هل يجوز تأخير قضاء الصيام لبعد رمضان القادم؟.. الإفتاء توضح
طقس اليوم | بارد ورياح وأمطار خفيفة
ألمانيا: تهديد إيران بإدراج جيوش أوروبا على قوائم الإرهاب مناورة سياسية
قفزة مفاجئة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين بالبورصة والأسواق
حبس وغرامة حتى 100 ألف جنيه لمن يحجب الميراث عن مستحقيه
متى تبدأ ليلة النصف من شعبان؟.. اغتنم ثواب أفضل العبادات
ارتفاع الدينار .. سعر العملات العربية في مصر مستهل اليوم
مرحبا بكم في أفريقيا.. حكيم زياش ينتقد التحكيم في مباراة الوداد ومانيما
اليوم.. قمة دوري روشن السعودي بين الهلال والأهلي

رباب الهواري

تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية مساء اليوم الاثنين نحو قمة الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، حيث يستضيف الهلال نظيره الأهلي في كلاسيكو مثير يجمع بين الفريقين على ملعب الهلال. 

المباراة تتجاوز الصراع على النقاط، لتصبح مواجهة فنية بين المدربين الألماني ماتياس يايسله والإيطالي سيميوني إنزاغي، ولكل منهما أسلوبه المميز في قيادة فريقه.

يايسله.. مشروع أهلاوي متصاعد

يأتي الأهلي بقيادة الألماني ماتياس يايسله، الذي صنع لنفسه اسمًا مع الفريق من خلال قيادته إلى لقبين بارزين: دوري نخبة آسيا وكأس السوبر السعودي. يايسله يعتمد على الانضباط التكتيكي، مع حرية محسوبة للاعبين في الثلث الهجومي، إضافة إلى الضغط العالي والتحولات السريعة، ما جعل الأهلي أحد الفرق الأكثر إزعاجًا للمنافسين هذا الموسم.

أرقام يايسله مع الأهلي
 

  • 115 مباراة
  • 75 انتصارًا
  • 18 تعادلًا
  • 22 خسارة

إنزاغي.. خبرة أوروبية وطموح هلالي

في المقابل، يقود الإيطالي المخضرم سيميوني إنزاغي الهلال، حاملًا خبرة أوروبية واسعة. بدأ إنزاغي مشواره مع الفريق بنجاح، إذ قاده إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، ويستمر في تقديم مستويات قوية محليًا، ليحافظ على صدارة الدوري بفارق 3 نقاط عن الأهلي والنصر. يعتمد إنزاغي على التنظيم الدفاعي الصلب، اللعب المتوازن، واستغلال جودة الهجوم بأعلى كفاءة.

أرقام إنزاغي مع الهلال:

  • 32 مباراة
  • 25 انتصارًا
  • 6 تعادلات
  • خسارة واحدة فقط

صراع الأفكار قبل صراع النقاط

كلاسيكو الغد ليس مجرد مباراة ثلاث نقاط، بل اختبار لفلسفتين مختلفتين:

  • يايسله بطموحه الهجومي وشغفه بالضغط والاستحواذ.
  • إنزاغي بخبرته وقراءته الدقيقة للمباريات وقدرته على إدارة التفاصيل الصغيرة.

المواجهة تجمع بين التفوق الفني والخبرة والتكتيك، لتكون واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في الموسم


 

