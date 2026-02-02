اليوم.. قمة دوري روشن السعودي بين الهلال والأهلي

تتجه أنظار جماهير كرة القدم السعودية مساء اليوم الاثنين نحو قمة الجولة الـ20 من دوري روشن السعودي، حيث يستضيف الهلال نظيره الأهلي في كلاسيكو مثير يجمع بين الفريقين على ملعب الهلال.

المباراة تتجاوز الصراع على النقاط، لتصبح مواجهة فنية بين المدربين الألماني ماتياس يايسله والإيطالي سيميوني إنزاغي، ولكل منهما أسلوبه المميز في قيادة فريقه.

يايسله.. مشروع أهلاوي متصاعد

يأتي الأهلي بقيادة الألماني ماتياس يايسله، الذي صنع لنفسه اسمًا مع الفريق من خلال قيادته إلى لقبين بارزين: دوري نخبة آسيا وكأس السوبر السعودي. يايسله يعتمد على الانضباط التكتيكي، مع حرية محسوبة للاعبين في الثلث الهجومي، إضافة إلى الضغط العالي والتحولات السريعة، ما جعل الأهلي أحد الفرق الأكثر إزعاجًا للمنافسين هذا الموسم.

أرقام يايسله مع الأهلي



115 مباراة

75 انتصارًا

18 تعادلًا

22 خسارة

إنزاغي.. خبرة أوروبية وطموح هلالي

في المقابل، يقود الإيطالي المخضرم سيميوني إنزاغي الهلال، حاملًا خبرة أوروبية واسعة. بدأ إنزاغي مشواره مع الفريق بنجاح، إذ قاده إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2025، ويستمر في تقديم مستويات قوية محليًا، ليحافظ على صدارة الدوري بفارق 3 نقاط عن الأهلي والنصر. يعتمد إنزاغي على التنظيم الدفاعي الصلب، اللعب المتوازن، واستغلال جودة الهجوم بأعلى كفاءة.

أرقام إنزاغي مع الهلال:

32 مباراة

25 انتصارًا

6 تعادلات

خسارة واحدة فقط

صراع الأفكار قبل صراع النقاط

كلاسيكو الغد ليس مجرد مباراة ثلاث نقاط، بل اختبار لفلسفتين مختلفتين:

يايسله بطموحه الهجومي وشغفه بالضغط والاستحواذ.

إنزاغي بخبرته وقراءته الدقيقة للمباريات وقدرته على إدارة التفاصيل الصغيرة.

المواجهة تجمع بين التفوق الفني والخبرة والتكتيك، لتكون واحدة من أكثر المباريات المنتظرة في الموسم



