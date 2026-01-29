تشكيل القادسية لمواجهة الهلال بدوري روشن

أجرى بريندان رودجرز، المدير الفني لفريق القادسية، تعديلًا وحيدًا على تشكيل فريقه قبل مواجهة الهلال، في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دوري روشن للمحترفين، والمقام على أرضية ملعب الأمير محمد بن فهد.

تشكيل القادسية الرسمي أمام الهلال

دخل القادسية المباراة بتشكيل:

حراسة المرمى: كوين كاستيليس

خط الدفاع: محمد أبو الشامات - جهاد ذكري - ناتشو فيرنانديز - وجاستون ألفاريز

خط الوسط: جوليان فايجل - ناهيتان نانديز - وبونسو باه - مصعب الجوير

خط الهجوم: جوليان كينيونيس - ماتيو ريتيجي.

القادسية يستهدف الفوز ومواصلة التألق

ويبحث فريق القادسية عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث أمام الهلال، من أجل مواصلة نتائجه الإيجابية خلال الموسم الحالي، في ظل الطفرة الواضحة التي يعيشها الفريق منذ تولي بريندان رودجرز القيادة الفنية.

أرقام مميزة تحت قيادة رودجرز

ومنذ تعيين رودجرز مديرًا فنيًا خلفًا لميشيل جونزاليس بسبب سوء النتائج، قاد المدرب الفريق في 8 مباريات، نجح خلالها في تحقيق 7 انتصارات، واكتفى بتعادل وحيد، دون أن يتلقى أي هزيمة، ليؤكد القادسية حضوره القوي في منافسات دوري روشن خلال الفترة الأخيرة.