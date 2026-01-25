الدوري السعودي.. القادسية يكتسح النجمة بثلاثية ويطيح بـ النصر من المركز الثالث

اكتسح القادسية نظيره النجمة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الثامنة عشر ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

افتتح القادسية التهديف في الدقيقة 7، عن طريق ديبي فلوريز بالخطأ في مرماه، وأدرك النجمة هدف التعادل في الدقيقة 57، عن طريق راكان راجح.

وأضاف القادسية الهدف الثاني في الدقيقة 62، عن طريق جوليان كينونيس، وعزز القادسية النتيجة وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 73، عن طريق ماتيو ريتيجي.

وبهذه النتيجة يقفز القادسية للمركز الثالث برصيد 39 نقطة، وتجمد النجمة في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.

وجاء التشكيل الرسمي لفريق القادسية ضد النجمة كالتالي:

كاستيلو - أبو الشامات - ناتشو - ذكري - الشهراني - فايجل - الجوير - نانديز - بونسو ياه - كينوليس - أل سالم.

وجاء تشكيل النجمة ضد القادسية كالتالي:

براغا - نواف - ألياميق - سمير - هوساوي - الطليحي - فلوريس - تيجانيتش - جاسم - بوطوبة - فينسيوس.