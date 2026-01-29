قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
غياب 5 مباريات و1.5 مليون جنيه.. عقوبة الأهلي لإمام عاشور
الدفع بـ6 سيارات إطفاء.. إصابة 9 أشخاص باختناق في حريق محل أدوات منزلية بدمنهور
عملية دولية ناجحة.. النيابة العامة تسترد أمير الهلالي مستريح السيارات الهارب
نائب الرئيس الإيراني: إذا اندلعت الحرب لن تكون نهايتها بيد الأعداء
الجزار يعين السيد القصير نائبا لرئيس الجبهة الوطنية
محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني
أوروبا ستدفع الثمن.. تحذير قوي من إيران بعد تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
عيار 21 يتراجع 450 جنيهًا في لحظة.. هبوط مفاجئ بسعر الذهب بسبب جنى الأرباح
العسكرية الإيرانية تتوعد: الاتحاد الأوروبي سيدفع ثمن تصنيف الحرس الثوري إرهابيا
الاتحاد الأوروبي: فرضنا عقوبات قوية على إيران بسبب العنف ضد المحتجين
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية ورياح مثيرة للرمال والأتربة
محمد عمران أمينا عاما لحزب الجبهة الوطنية خلفا للسيد القصير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

تشكيل الهلال لمواجهة القادسية في دوري روشن

الهلال السعودي
الهلال السعودي
إسلام مقلد

أعلن الإيطالي سيميوني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة القادسية، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

موعد المباراة ومنافساتها

ويحل الهلال ضيفًا على القادسية في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب القادسية، في إطار مواجهات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة دوري روشن.

تشكيل الهلال الرسمي

جاء تشكيل الهلال أمام القادسية كالتالي، 

حراسة المرمى: ياسين بونو،

خط الدفاع: حمد اليامي - حسان تمبكتي- بابلو ماري - وثيو هيرنانديز

خط الوسط: سيرجي سافيتش - روبن نيفيز - ومحمد كنو 

خط الهجوم: مالكوم - نونيز - سالم الدوسري

طموحات الهلال في اللقاء

ويدخل الهلال مواجهة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، خاصة بعد التعادل الذي حققه الفريق في الجولة الماضية أمام الرياض.

القادسية يبحث عن مفاجأة

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق القادسية لاستغلال عاملي الأرض والجمهور واقتناص نقاط المباراة، لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب المسابقة، في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا.

نادي الهلال الهلال القادسية دوري روشن للمحترفين دوري روشن

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 جميع المحافظات|اضغط هنا

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 1500 جنيه.. الذهب يخرج عن السيطرة ويسجل أعلى سعر في تاريخه

إمام عاشور

صديق مقرب لـ إمام عاشور يكشف سبب تغيبه عن بعثة الأهلي في تنزانيا

إمام عاشور

عايز يمشي..كواليس صادمة وراء غياب إمام عاشور عن رحلة تنزانيا

إمام عاشور

بسبب زيزو.. إعلامي يكشف سبب تغيب إمام عاشور عن الأهلي

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

أصحاب المعاشات

رفع سن المعاش إلى 65 سنة في هذا الموعد طبقا لقانون التأمينات

تجهيزات الجامع الأزهر قبل رمضان لصلاتي التراويح والتهجد

الجامع الأزهر يعلن جاهزيته لاستقبال شهر رمضان المبارك بخطة شاملة

جناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

باحث بهيئة كبار العلماء: أسباب الورود وجمع الروايات أساس لفهم السُّنة وإزالة اللبس

غلاف كتاب زاد الأئمة والخطباء

الأعلى للشئون الإسلامية يطرح إصدار سلسلة زاد الأئمة والخطباء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

فوائد تناول الشوفان مرتين أسبوعيا .. يخفض الكوليسترول ويحمي القلب

فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا
فوائد تناول الشوفان يومين أسبوعيا

محافظ الشرقية يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكثر أنواع اللحوم فائدة للصحة مع أصناف يجب الحذر منها

اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا
اكثر اللحوم صحيًا

عملية احتيال إلكتروني

محافظ البنك المركزي: إعادة 116.8 مليون جنيه لضحايا الاحتيال الإلكتروني

موائد الإفطار

الأوقاف: تخصيص 269 مسجدا لإقامة موائد الإفطار والسحور في رمضان.. فيديو

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الخميس.. فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: العِمَامَة.. حين يُلَفُّ القماشُ حول الرأس فيستقيم المعنى

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: بعض العلاقات درس لا قدر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

