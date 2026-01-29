تشكيل الهلال لمواجهة القادسية في دوري روشن

أعلن الإيطالي سيميوني إنزاجي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، تشكيل فريقه لمواجهة القادسية، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم ضمن منافسات دوري روشن للمحترفين.

موعد المباراة ومنافساتها

ويحل الهلال ضيفًا على القادسية في السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب القادسية، في إطار مواجهات الجولة التاسعة عشرة من عمر مسابقة دوري روشن.

تشكيل الهلال الرسمي

جاء تشكيل الهلال أمام القادسية كالتالي،

حراسة المرمى: ياسين بونو،

خط الدفاع: حمد اليامي - حسان تمبكتي- بابلو ماري - وثيو هيرنانديز

خط الوسط: سيرجي سافيتش - روبن نيفيز - ومحمد كنو

خط الهجوم: مالكوم - نونيز - سالم الدوسري

طموحات الهلال في اللقاء

ويدخل الهلال مواجهة اليوم بشعار لا بديل عن الفوز، من أجل تعزيز صدارته لجدول ترتيب دوري روشن للمحترفين، خاصة بعد التعادل الذي حققه الفريق في الجولة الماضية أمام الرياض.

القادسية يبحث عن مفاجأة

وعلى الجانب الآخر، يسعى فريق القادسية لاستغلال عاملي الأرض والجمهور واقتناص نقاط المباراة، لمواصلة المنافسة على المراكز المتقدمة في جدول ترتيب المسابقة، في مواجهة مرتقبة تحمل طابعًا تنافسيًا قويًا.