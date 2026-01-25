دوري روشن السعودي.. الهلال يسقط في فخ التعادل أمام الرياض

سقط الهلال السعودي في فخ التعادل أمام الرياض بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف الهلال السعودي في الدقيقة 26، عن طريق ماركوس ليوناردو، وأدرك الرياض هدف التعادل في الدقيقة 58 ،عن طريق ابراهيم بايش.

وبهذه النتيجة يحافظ الهلال علي صدارة الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، وأرتفع رصيد الرياض الي النقطة الـ11 في المركز السادس عشر.



وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:



حراسة المرمى: الربيعي



خط الدفاع: ثيو هرنانديز – حسان تمبكتي – بابلو – حمد



خط الوسط: متعب الحربي – ناصر الدوسري – سيرجي سافيتش



الهجوم: مالكوم – ليوناردو – نونيز