تصريحات سلوت تكشف مفاجأة بشأن إقالته من تدريب ليفربول
الصحة العالمية: مصر أول دولة في العالم وصلت إلى المستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي
مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟
ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر يحذر من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية
الضغط الأمريكي.. خبير يكشف أسباب تراجع «قسد» في سوريا
المصري الأخطر وإنتفاضة لـ الزمالك وأهداف ضائعة.. ملخص الشوط الأول
جيش الإحتلال يعلن مصرع عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان
بعد تصريحات وزير العمل بتحرير 743 محضرا.. كيف تصدى قانون العمل للمخالفات
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يسافر إلى تنزانيا بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
أسعار ومواصفات كيا تاسمان 2026 في السعودية
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد
وزيرة البيئة تعلن نجاح الأجهزة المعنية في ضبط المتهمين بواقعة القرش الحوتي
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

دوري روشن السعودي.. الهلال يسقط في فخ التعادل أمام الرياض

حسن العمدة

سقط الهلال السعودي في فخ التعادل أمام الرياض بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعت الفريقين علي ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض  ضمن منافسات الجولة الـ18 من الدوري السعودي للمحترفين.

وجاء هدف الهلال السعودي في الدقيقة 26، عن طريق ماركوس ليوناردو، وأدرك الرياض هدف التعادل في الدقيقة 58 ،عن طريق ابراهيم بايش.

وبهذه النتيجة يحافظ الهلال علي صدارة الدوري السعودي برصيد 45 نقطة، وأرتفع رصيد الرياض الي النقطة الـ11 في المركز السادس عشر.
 

وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي:
 

حراسة المرمى: الربيعي
 

خط الدفاع: ثيو هرنانديز – حسان تمبكتي – بابلو – حمد
 

خط الوسط: متعب الحربي – ناصر الدوسري – سيرجي سافيتش
 

الهجوم: مالكوم – ليوناردو – نونيز

