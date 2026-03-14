اقتصاد

البترول: ضبط 40 ألف لتر سولار مخزنة بطرق غير مشروعة خلال حملات رقابية

الهيئة المصرية العامة للبترول
الهيئة المصرية العامة للبترول

نفذت الهيئة المصرية العامة للبترول، حملات رقابية مكثفة على نقل وتوزيع المنتجات البترولية خلال الأسبوع الثاني من مارس الجاري، وذلك من خلال اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية؛ بهدف إحكام الرقابة على محطات الوقود ومستودعات البوتاجاز، والتأكد من انتظام بيع المنتجات للجمهور، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية.

وذكر بيان لوزارة البترول والثروة المعدنية، أن الحملات الميدانية المكثفة والمفاجئة شملت جميع المحافظات من الإسكندرية إلى أسوان، حيث جرى التفتيش على أكثر من 450 محطة وقود و30 مستودع بوتاجاز، وتفعيل أدوات الرقابة الرقمية والمتابعة اللحظية لمنظومة التداول الإلكترونية، واستخدام منظومة القياس الآلي للخزانات لمراقبة الأرصدة وحركة الشحن والبيع بدقة، فضلًا عن متابعة المستودعات الرئيسية لضمان استمرار تدفق المنتجات دون انقطاع.

وأظهرت الحملات وجود انضباط عام في الشحن والبيع وتوافر كل المنتجات، فيما تم التعامل الفوري والحازم مع بعض الحالات المحدودة، إذ تم احتواء نقص المنتجات في 3 محطات وقود بسبب تأخر إجراءات بين الوكيل وشركة التسويق، وإعادة الشحن إليها بشكل عاجل، كما تم رصد مخالفتين بمخزنين للبوتاجاز قاما بتوزيع الحصص خارج المقار الرسمية فور استلامها من المصنع، بما تسبب في تكدسات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وفي ضربة استباقية ضد الاتجار غير المشروع بالمنتجات البترولية، نجحت الحملات التفتيشية بالتنسيق مع مديرية التموين وجهات التحقيق، في ضبط موقع بمدينة كفر الزيات بالغربية، مملوك لأحد أصحاب محطات الوقود، كان يستخدم في تجميع السولار بطرق غير مشروعة، حيث تم ضبط خزانات أرضية تحتوي على 40 ألف لتر، وباشرت النيابة التحقيقات.

كما أسفر التفتيش لمحطة الوقود المملوكة لصاحب الموقع عن ضبط زيوت منتهية الصلاحية جرى إعدامها، وضبط كميات من السولار مجمعة في بيارات أرضية؛ بغرض الاستفادة من تعديل الأسعار، وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه الممارسات، وبلغت قيمة الغرامات المقررة 1.6 مليون جنيه.

وفي إطار متابعة اشتراطات السلامة والصحة المهنية بمحطات الوقود ومخازن توزيع البوتاجاز؛ فقد شددت الحملات الرقابية على الشركات المسئولة عن الأماكن المخالفة بسرعة تلافي الملاحظات الخاصة بالسلامة، خاصة ما يتعلق بتوصيلات الأرضي للصهاريج والطلمبات، والتأكد من استيفاء اشتراطات التهوية اللازمة للصهاريج من أجل التشغيل الآمن، إلى جانب الاهتمام بالمظهر العام، وإزالة المخلفات، والالتزام بالصيانة الدورية.

