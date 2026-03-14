إلهام أبو الفتح
أخبار العالم

تقرير إيراني: مقتل 15 شخصاً في هجوم استهدف مصنعاً في أصفهان

فرناس حفظي

أفادت تقارير من إيران بأن هجوماً وقع في وقت سابق من مساء اليوم في مدينة أصفهان استهدف "المجمع الصناعي جي" بالمدينة.

 وذكر تقرير صادر عن وسيلة إعلامية تابعة للنظام: "بحسب المعلومات الأولية، قُتل أكثر من 15 شخصاً وأصيب عدد آخر، واستهدف الهجوم مصنعاً لإنتاج معدات التبريد والتدفئة، و أوضحت التقارير أنه كان هناك عمال في المصنع.

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن الحرب التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على إيران، بدأت تنتشر بسرعة وتتجاوز الحدود، مع تجدد القتال في لبنان وتجدد قصف العاصمة بيروت؛ ما أدى إلى تحذيرات من كارثة إنسانية قد "تخرج عن السيطرة".

ولفتت الصحيفة إلى أن المسؤول الأممي “توم فليتشر”، حذر من أن النزاع يضرب الأسواق وسلاسل الإمداد ويزيد أسعار الغذاء والطاقة؛ ما يضرّ أكثر الفئات ضعفا في لبنان والمنطقة.

كما أصدرت إيران تهديدات جديدة بشن هجمات على القواعد الأمريكية، وسحبت بعض الدول موظفيها من العراق المجاور، في مؤشر على أن التهدئة ليست وشيكة.

ونوّهت إلى أنه رغم القوة العسكرية الهائلة للولايات المتحدة في المنطقة؛ فقد أثبتت الحرب أنها أكثر تعقيدا من المتوقع، مع صعوبة مواجهة إيران التي لم يتم القضاء عليها كما كان متوقعا، وتصاعد دور وكلائها الإقليميين مثل حزب الله.

سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏‏
سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏‏
