موعد استطلاع هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا

تصدر موعد استطلاع هلال شهر شوال و أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا، محركات البحث، خلال الساعات الماضية وتزايد اهتمامات المواطنين بمعرفة هل يكون العيد الجمعة أم السبت.

أول أيام عيد الفطر

موعد استطلاع هلال شهر شوال

ويترقب الجميع في مصر موعد استطلاع هلال شهر شوال 1447هـ، للإعلان رسمياً عن انتهاء شهر الصوم وبداية أول أيام عيد الفطر المبارك.

متي تكون أول أيام عيد الفطر

وكشفت الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 19 مارس 2026، وهو يوم الرؤية.

ومن المتوقع أن يبقى هلال عيد الفطر في سماء مكة المكرمة لمدة تقارب 30 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما يستمر ظهوره في سماء القاهرة لنحو 35 دقيقة، وفي باقي محافظات مصر لفترات تتراوح بين 30 و37 دقيقة، ما يتيح إمكانية رصده في ذلك اليوم.

موعد أول أيام عيد الفطر 2026

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن غرة شهر شوال لعام 1447 هجريًا ستكون يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا.

وفي إطار متصل أعلنت دار الإفتاء موعد استطلاع هلال شهر شوال 1447هـ، حيث قالت إنه سيتم استطلاع هلال عيد الفطر، يوم الخميس القادم، الموافق 19 مارس الجاري بعد مغرب شمس ذلك اليوم.

وكان قد أعلن مركز الفلك الدولي، إن بعض الدول بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 18 فبراير 2026م، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الأربعاء 18 مارس، في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الخميس 19 فبراير، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الخميس 19 مارس، الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها.

وأضاف أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الخميس 19 مارس، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة من شرق العالم، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ووسط وشمال أفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة من غرب أوروبا وغرب أفريقيا، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من معظم أمريكا الشمالية.

وأضاف أنه من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول أن يوم الجمعة 20 مارس عيد الفطر فيها أيضا، ونظرا لصعوبة رؤية الهلال يوم الخميس من أماكن واسعة من العالم الإسلامي خاصة في الشرق والوسط فمن المتوقع أن يعلن عدد لا بأس به من الدول عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الخميس ليكون يوم السبت 21 مارس عيد الفطر فيها.