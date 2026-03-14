إلهام أبو الفتح
أخبار البلد

موعد استطلاع هلال شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا

إسلام حالد

تصدر موعد استطلاع هلال شهر شوال و أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا، محركات البحث، خلال الساعات الماضية وتزايد اهتمامات المواطنين بمعرفة هل يكون العيد الجمعة أم السبت.

ويترقب الجميع في مصر موعد استطلاع هلال شهر شوال 1447هـ، للإعلان رسمياً عن انتهاء شهر الصوم وبداية أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكشفت الحسابات الفلكية الصادرة عن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 3:25 فجرًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الخميس 19 مارس 2026، وهو يوم الرؤية.

ومن المتوقع أن يبقى هلال عيد الفطر في سماء مكة المكرمة لمدة تقارب 30 دقيقة بعد غروب الشمس، بينما يستمر ظهوره في سماء القاهرة لنحو 35 دقيقة، وفي باقي محافظات مصر لفترات تتراوح بين 30 و37 دقيقة، ما يتيح إمكانية رصده في ذلك اليوم.

وبحسب الحسابات الفلكية، فإن غرة شهر شوال لعام 1447 هجريًا ستكون يوم الجمعة الموافق 20 مارس 2026، وهو أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيًا.

وفي إطار متصل أعلنت دار الإفتاء موعد استطلاع هلال شهر شوال 1447هـ، حيث قالت إنه سيتم استطلاع هلال عيد الفطر، يوم الخميس القادم، الموافق 19 مارس الجاري بعد مغرب شمس ذلك اليوم.

وكان قد أعلن مركز الفلك الدولي، إن بعض الدول بدأت شهر رمضان يوم الأربعاء 18 فبراير 2026م، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الأربعاء 18 مارس، في حين بدأت دول أخرى شهر رمضان يوم الخميس 19 فبراير، وهذه الدول ستتحرى هلال العيد يوم الخميس 19 مارس، الموافق للتاسع والعشرين من شهر رمضان فيها.

وأضاف أنه بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم الخميس 19 مارس، فإن رؤية الهلال في ذلك اليوم غير ممكنة من شرق العالم، في حين أنها ممكنة بصعوبة باستخدام التلسكوب من غرب آسيا ووسط وشمال أفريقيا، وهي ممكنة بالعين المجردة بصعوبة بالغة من غرب أوروبا وغرب أفريقيا، ورؤية الهلال ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا من معظم أمريكا الشمالية.

وأضاف أنه من المتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول أن يوم الجمعة 20 مارس عيد الفطر فيها أيضا، ونظرا لصعوبة رؤية الهلال يوم الخميس من أماكن واسعة من العالم الإسلامي خاصة في الشرق والوسط فمن المتوقع أن يعلن عدد لا بأس به من الدول عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الخميس ليكون يوم السبت 21 مارس عيد الفطر فيها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

هل تقرر تعطيل الدراسة في المدارس غداً لسوء الأحوال الجوية| التعليم توضح

العاصفة الترابية

بشرى لمرضى حساسية الصدر.. موعد انتهاء العاصفة الترابية في مصر

حالة الطقس في مصر

الأرصاد تكشف موعد تحسن موجة الأتربة التي تضرب البلاد

أحمد موسى

زيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات .. أخبار سارة من أحمد موسى للمواطنين

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل 500 جنيه| تراجع جديد في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الحكومة تعلن مفاجأة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

الحكومة تعلن مفاجأة سارة للموظفين خلال ساعات.. ما القصة؟

موعد صرف معاشات أبريل 2026| فهل سيتم تبكيرها قبل العيد؟.. إليك تفاصيل

موعد صرف معاشات أبريل 2026| فهل سيتم تبكيرها قبل العيد؟.. إليك تفاصيل

العاصفة الترابية

موعد انكسار العاصفة الترابية.. هل تتكرر في العيد؟

بالصور

أحلامك تكشف إصابتك بهذا المرض قبل ظهور الأعراض.. لا تستهون بكوابيس الليل

هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟
هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟
هل يمكن أن تكون الأحلام إنذارًا مبكرًا للمرض؟

‏سعر ‏سوبارو امبريزا موديل 2010 في سوق المستعمل| صور

سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏‏
سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏‏
سوبارو امبريزا ‏‏‏موديل 2010‏‏‏‏‏

أنتونيلي يحقق رقما قياسيا في الصين وسط هيمنة مرسيدس

أندريا كيمي أنتونيللي
أندريا كيمي أنتونيللي
أندريا كيمي أنتونيللي

قبل عيد الفطر.. 6 ماسكات طبيعية من مطبخك لبشرة نضرة ومشرقة

ماسكات طبيعية لعلاج أشهر مشاكل البشرة قبل العيد
ماسكات طبيعية لعلاج أشهر مشاكل البشرة قبل العيد
ماسكات طبيعية لعلاج أشهر مشاكل البشرة قبل العيد

فيديو

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان

حقيقة وفاة الشيخ محمد حسان تثير الجدل.. والإعلامي عمر الحنبلي يحسم الأمر

جيسيكا عياد

بسبب جلسة كهربائية خاطئة.. وفاة شابة بسوهاج وزوجها يتهم مركزًا طبيًا بالإهمال

روح ماتت

أحمد العوضي يثير الجدل حول مصير شخصية «روح» في مسلسل «علي كلاي»

تصريحات كارولين عزمي

رغم رفضه في البداية.. كارولين عزمي تكشف كواليس دخولها التمثيل وأزمة «رأس الأفعى»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الخوف من أن يحب غيرك.. هاجس يسكن كل علاقة

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ظِلال الطمأنينة في هجير الغربة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر ابراهيم عبيدو يكتب: عهد "مجتبى" ومعادلة الردع الجديدة

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: عدالة سبقت مواثيق العالم

د. محمد حسونة - مدرس مساعد نظم معلومات الأعمال بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان

د. محمد حسونة يكتب: التحول الكبير في سوق العمل

المزيد