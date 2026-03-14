أنتونيلي يحقق رقما قياسيا في الصين وسط هيمنة مرسيدس

حقق السائق الإيطالي الشاب أندريا كيمي أنتونيللي إنجاز تاريخي جديد في بطولة Formula One بعدما أصبح أصغر سائق يحقق مركز الانطلاق الأول في سباق جائزة كبرى، وذلك خلال التجارب التأهيلية لسباق Chinese Grand Prix التي أقيمت اليوم السبت على حلبة شنغهاي، ليقود فريق Mercedes-AMG Petronas Formula One Team لهيمنة كاملة على الصف الأول.

وسجل أنتونيلي، البالغ من العمر 19 عاما، أسرع زمن في التجارب التأهيلية متفوقا بفارق 0.222 ثانية على زميله في الفريق George Russell متصدر ترتيب البطولة، الذي تمكن رغم المشكلات الفنية التي واجهها من تسجيل لفة سريعة في اللحظات الأخيرة ضمنت له الانطلاق من المركز الثاني.

وجاء البريطاني Lewis Hamilton، سائق Scuderia Ferrari وبطل العالم سبع مرات، في المركز الثالث، ليحافظ على حظوظه في المنافسة خلال السباق المرتقب غدا الأحد، خاصة مع احتمالات انطلاقة قوية عند إطفاء الإشارة الحمراء.

ورغم أن أنتونيلي لم يحقق بعد أي فوز في سباقات الجائزة الكبرى، فإنه يواصل تحطيم الأرقام القياسية في موسمه الأول، إذ كان قد أصبح بالفعل أصغر سائق يحقق مركز الانطلاق الأول في سباقات السرعة بعد تصدره التجارب التأهيلية لسباق السبرينت في Miami Grand Prix.

وفي شنغهاي نجح السائق الإيطالي في كسر الرقم القياسي السابق لأصغر صاحب مركز أول انطلاق في سباق جائزة كبرى، والذي كان مسجلا باسم الألماني Sebastian Vettel عندما حقق الإنجاز ذاته بعمر 21 عاما في عام 2008.

وسجل أنتونيلي زمنا قدره دقيقة واحدة و32.064 ثانية في محاولته الأخيرة خلال المرحلة النهائية من التجارب، بعدما كان قد احتل الصدارة مؤقتا قبل أن يحسن زمنه مجددا.

من جانبه، واجه راسل لحظات صعبة خلال المرحلة الأخيرة من التجارب عندما توقفت سيارته على الحلبة بسبب مشكلة في البطارية، حيث أبلغ فريقه عبر الاتصال اللاسلكي بعدم قدرته على تغيير السرعات، وتمكن لاحقا من إعادة تشغيل السيارة والعودة إلى منطقة الصيانة، قبل أن يعمل الفريق بسرعة لإعادته إلى الحلبة قبل نهاية الجلسة.

وفي ترتيب البطولة، يتصدر راسل جدول السائقين برصيد 33 نقطة، بينما يتقاسم أنتونيلي المركز الثاني مع Charles Leclerc ولكل منهما 22 نقطة، فيما يمتلك هاميلتون 18 نقطة.

وحل لوكلير في المركز الرابع بالتجارب التأهيلية، بينما جاء ثنائي McLaren Formula 1 Team، Oscar Piastri وLando Norris، في المركزين الخامس والسادس على الترتيب.