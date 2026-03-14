آبل تطلق احتفالات مرور 50 عامًا على تأسيسها حول العالم

كشفت منصة MacRumors أن آبل بدأت رسميًا احتفالاتها بالذكرى الخمسين لتأسيس الشركة، من خلال سلسلة تجمعات وفعاليات خاصة تنظمها "حول العالم" على مدار شهر مارس، قبل الوصول إلى يوم 1 أبريل 2026، تاريخ عيد الميلاد الخمسين للشركة.

أوضحت المنصة أن آبل افتتحت الاحتفالات بحفل مفاجئ للفنانة العالمية الحاصلة على 17 جائزة جرامي أليشيا كيز داخل متجر Apple Grand Central في نيويورك، حيث قدمت مجموعة من أشهر أغانيها أمام جمهور من المستخدمين وصنّاع المحتوى المدعوين، بحضور تيم كوك وعدد من قيادات الشركة.

فعاليات للاحتفاء بالإبداع الإنساني ودور منتجات آبل

أكدت آبل، وفقًا لما نقلته MacRumors، أن كل فعالية من الفعاليات المخطط لها ستركز على "الإبداع والابتكار الإنساني في الواقع"، وتستعرض ما يمكن أن يحققه الناس عندما تتوفر لهم الأدوات المناسبة من منتجات آبل بين أيديهم.

أوضحت الشركة في بيانها أن هذه الاحتفالات تأتي ضمن شعار "50 عامًا من التفكير المختلف"، وأنها تهدف إلى تسليط الضوء على الكيفية التي ساعدت بها أجهزة آبل وخدماتها في تغيير طريقة تواصل المستخدمين وتعلمهم وعملهم واستهلاكهم للمحتوى خلال العقود الخمسة الماضية.

حضور لافت لقيادات آبل في الانطلاقة الأولى

أشارت MacRumors إلى أن الحفل الذي أُقيم في متجر آبل في محطة Grand Central شهد حضور عدد من كبار المسؤولين في الشركة، إلى جانب الرئيس التنفيذي تيم كوك.

أوضحت التقارير أن من بين الحضور رئيس قسم هندسة العتاد جون تيرنوس، ورئيس التسويق جريج جوسوياك، ورئيسة قطاع التجزئة ديردري أوبراين، وغيرهم من القيادات، في إشارة إلى الأهمية الرمزية التي توليها آبل لهذه المناسبة التي تجمع بين تاريخ الشركة وصورتها الحالية في سوق التكنولوجيا العالمي.

استمرار الاحتفالات دون إعلان جدول كامل حتى الآن

أكدت MacRumors أن آبل لم تكشف حتى لحظة نشر التقرير عن جدول كامل بالأماكن والتواريخ الخاصة ببقية الفعاليات، واكتفت بالإشارة إلى أنها ستنظم تجمعات واحتفالات في مواقع مختلفة على مستوى العالم خلال الأسابيع المقبلة.

أوضحت الشركة في بياناتها الرسمية أن هذه الفعاليات ستشمل أنشطة مختلفة مع مجتمع المستخدمين والمطورين في متاجر آبل ومواقع أخرى، مع التركيز على قصص الأشخاص الذين استخدموا منتجات آبل في أعمالهم الإبداعية أو مشاريعهم التعليمية والمهنية.

تذكير بتاريخ التأسيس ورسالة تيم كوك عن "التفكير المختلف"

أشارت MacRumors إلى أن آبل كانت قد مهدت لهذه الاحتفالات قبل أيام عبر إعلان خطتها للاحتفاء بالذكرى الخمسين، وتذكير الجمهور بأن الشركة تأسست في 1 أبريل 1976.

أوضح تيم كوك في رسالة نشرها على موقع آبل الرسمي أن هذه المناسبة تمثل لحظة للتوقف والتأمل في رحلة خمسين عامًا من "التفكير المختلف"، وشكر فيها كل من ساهم في بناء هذا التاريخ من موظفين ومستخدمين وشركاء، مؤكدًا أن قيم الابتكار والجرأة على تقديم حلول جديدة ستظل هي ما يقود الشركة نحو ما تنوي تقديمه في العقود المقبلة.