تغيير غير متوقع من آبل.. آيفون 18 برو قد يغير إحدى أشهر ميزات iPhone

من المتوقع أن تطلق شركة آبل Apple، هواتفها الرائدة آيفون 18 برو وiPhone 18 Pro Max خلال خريف هذا العام.

وتشير تسريبات أولية إلى أن آبل لن تتخلى عن ميزة “الجزيرة الديناميكية” Dynamic Island كما كان يشاع سابقا، بل قد تقوم بتصغير حجمها في الإصدارات الجديدة.

ووفقا لعدد من التقارير، قد يصبح حجم “الجزيرة الديناميكية” أصغر بنحو 35% مقارنة بما هو موجود في iPhone 17 Pro، بعد أن تمكنت آبل من نقل بعض مكونات Face ID إلى أسفل الشاشة.

من “النتوء” إلى الجزيرة الديناميكية

بدأت قصة هذا التصميم مع إطلاق iPhone X في عام 2017، عندما قدمت آبل لأول مرة تقنية Face ID مع ما عرف حينها بـ“النتوء” Notch في أعلى الشاشة، وهو تصميم أصبح سمة مميزة لهواتف آيفون لسنوات.

استمر هذا النتوء بالحجم نفسه تقريبا في هواتف iPhone 11 وiPhone 12، قبل أن يتقلص قليلا مع إطلاق iPhone 13، أما iPhone 14 فقد حافظ تقريبا على التصميم ذاته.

Dynamic Island

ظهور الجزيرة الديناميكية

التحول الأكبر جاء في عام 2022 مع إطلاق iPhone 14 Pro، حيث قدمت آبل ميزة “الجزيرة الديناميكية” التي تجمع بين مستشعرات Face ID وكاميرا السيلفي في مساحة تفاعلية تعرض الإشعارات والمعلومات السريعة وتتيح التفاعل مع التطبيقات.

لاحقا انتقلت هذه الميزة إلى طرازات iPhone 15 القياسية، لتختفي بذلك فكرة “النتوء” من معظم هواتف آيفون الرائدة، كما استمرت بنفس الحجم تقريبا في سلسلتي iPhone 16 وiPhone 17.

تقليص متوقع في آيفون 18 برو

تشير التسريبات الجديدة إلى أن عرض الجزيرة الديناميكية قد ينخفض من 20.76 ملم إلى 13.49 ملم في هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، ومن المرجح أن يبدأ هذا التغيير في طرازات Pro أولا، بينما قد يحتفظ الإصدار القياسي iPhone 18 بالحجم الحالي.

نحو شاشة كاملة بلا فتحات

وتشير شائعات أخرى إلى أن لآبل تعمل على تحقيق شاشة خالية تماما من الفتحات بحلول الذكرى العشرين لهاتف آيفون في عام 2027، وهو ما قد يتزامن مع إطلاق iPhone 20.

وتقول مصادر في الصناعة إن الشركة تسعى إلى نقل كل من مستشعرات Face ID وكاميرا السيلفي أسفل الشاشة للحصول على تصميم أكثر سلاسة دون أي عناصر ظاهرة.