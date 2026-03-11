قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط 3967 لتر سولار مجمعة بالسوق السوداء داخل محطتي وقود في البحيرة
فضل ليلة القدر في القرآن والسنة وكيفية اغتنامها | خير من ألف شهر
قانون «المحبة الصادقة».. أبرز رسائل قداسة البابا في عظة الأربعاء بالمقر البابوي
زيلينسكي: خبراء مسيرات أوكرانيون يباشرون العمل في قطر والإمارات والسعودية
باريس سان جيرمان وتشيلسي في مواجهة نارية بدوري الأبطال.. التشكيل الرسمي للفريقين
بعد نصف قرن من التوقف.. ترامب يعلن إطلاق أول مصفاة نفط أمريكية جديدة في صفقة تاريخية
تحرك برلماني لمواجهة أزمة أسعار الدواء ودعم العلاج على نفقة الدولة
بعد إطلاق 100 صاروخ من لبنان.. جيش الاحتلال يُعلن شن ضربات واسعة على الضاحية الجنوبية لبيروت
البابا تواضروس في اجتماع الأربعاء: "المحبة لا تسقط" هي قانون الأسبوع الرابع من الصوم
هل يزيد الحد الأدنى للأجور إلى 10 آلاف جنيه؟.. الحكومة تجهزة مفاجأة كبرى والإعلان خلال أيام
المحبة الصادقة.. البابا تواضروس يواصل سلسلة قوانين كتابية روحية
صواريخ إيران تصل إلى الكويت.. الحرس الثوري يكشف تفاصيل ضرب القاعدة الأميركية
تغيير غير متوقع من آبل.. آيفون 18 برو قد يغير إحدى أشهر ميزات iPhone

شيماء عبد المنعم

من المتوقع أن تطلق شركة آبل Apple، هواتفها الرائدة آيفون 18 برو وiPhone 18 Pro Max خلال خريف هذا العام. 

وتشير تسريبات أولية إلى أن آبل لن تتخلى عن ميزة “الجزيرة الديناميكية” Dynamic Island كما كان يشاع سابقا، بل قد تقوم بتصغير حجمها في الإصدارات الجديدة.

ووفقا لعدد من التقارير، قد يصبح حجم “الجزيرة الديناميكية” أصغر بنحو 35% مقارنة بما هو موجود في iPhone 17 Pro، بعد أن تمكنت آبل من نقل بعض مكونات Face ID إلى أسفل الشاشة.

من “النتوء” إلى الجزيرة الديناميكية

بدأت قصة هذا التصميم مع إطلاق iPhone X في عام 2017، عندما قدمت آبل لأول مرة تقنية Face ID مع ما عرف حينها بـ“النتوء” Notch في أعلى الشاشة، وهو تصميم أصبح سمة مميزة لهواتف آيفون لسنوات.

استمر هذا النتوء بالحجم نفسه تقريبا في هواتف iPhone 11 وiPhone 12، قبل أن يتقلص قليلا مع إطلاق iPhone 13، أما iPhone 14 فقد حافظ تقريبا على التصميم ذاته.

Dynamic Island

ظهور الجزيرة الديناميكية

التحول الأكبر جاء في عام 2022 مع إطلاق iPhone 14 Pro، حيث قدمت آبل ميزة “الجزيرة الديناميكية” التي تجمع بين مستشعرات Face ID وكاميرا السيلفي في مساحة تفاعلية تعرض الإشعارات والمعلومات السريعة وتتيح التفاعل مع التطبيقات.

لاحقا انتقلت هذه الميزة إلى طرازات iPhone 15 القياسية، لتختفي بذلك فكرة “النتوء” من معظم هواتف آيفون الرائدة، كما استمرت بنفس الحجم تقريبا في سلسلتي iPhone 16 وiPhone 17.

تقليص متوقع في آيفون 18 برو

تشير التسريبات الجديدة إلى أن عرض الجزيرة الديناميكية قد ينخفض من 20.76 ملم إلى 13.49 ملم في هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، ومن المرجح أن يبدأ هذا التغيير في طرازات Pro أولا، بينما قد يحتفظ الإصدار القياسي iPhone 18 بالحجم الحالي.

نحو شاشة كاملة بلا فتحات

وتشير شائعات أخرى إلى أن لآبل تعمل على تحقيق شاشة خالية تماما من الفتحات بحلول الذكرى العشرين لهاتف آيفون في عام 2027، وهو ما قد يتزامن مع إطلاق iPhone 20.

وتقول مصادر في الصناعة إن الشركة تسعى إلى نقل كل من مستشعرات Face ID وكاميرا السيلفي أسفل الشاشة للحصول على تصميم أكثر سلاسة دون أي عناصر ظاهرة.

iPhone 
iPhone آيفون 18 برو الجزيرة الديناميكية آبل iPhone 18 Pro

دجاج بصوص المشروم الكريمي مع بطاطس مشوية
أقل 5 سيارات استهلاكا للوقود
وليد سعد وعمرو مصطفى
يحميك من أمراض خطيرة..تناول التين المجفف
